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Французам запретили летать на близкие расстояния

Исключение сделают для маршрутов в крупнейший аэропорт Франции Шарля-де-Голля в Париже для подвоза пассажиров на пересадку на международный рейс

сегодня, 04:13
Автор:

Ольга Чародий

Во Франции ввели запрет на авиаперелеты, если до пункта назначения можно добраться поездом. Введением таких мер правительство Франции планирует снизить эмиссию углекислого газа.

Французам запретили летать на близкие расстояния

Франция (фото из открытых источников)

При этом власти страны понимают, что решение пошатнет и без того критическое  положение индустрии пассажирских авиаперевозок, вызванное пандемией коронавируса, однако экология страны оказалась в приоритете.

"Французские парламентарии проголосовали за отмену местных полетов между населенными пунктами, до которых можно добраться не более чем за 2,5 часа на поезде. Данная инициатива — часть масштабного пакета законов о защите окружающей среды, которые должны к 2030 снизить эмиссию углекислого газа в стране на 40% по сравнению с уровнем 1990 года" — говорится в сообщении.

Напомним, эпидемиолог, и.о. гендиректора Львовского областного лабораторного центра Минздрава Наталья Иванченко сообщила, что в Украине пациентам с коронавирусом не диагностируют, какой именно у них штамм. Новые же виды вируса могут влиять на то, что фиксируются повторные случаи заболевания. По ее словам, это связано с изменением генетической структуры вируса. Так, новый штамм может снижать сопротивляемость организма, таким образом человек подвергается повторному заражению.

При этом эксперт подчеркнула, что пока вирус новый, все происходит в реальном времени, поэтому конкретные выводы можно будет делать только по завершению пандемии.

Ранее врач рассказала, когда вакцинация от коронавируса может быть опасна. Так, украинский врач пояснила, при каком условии нельзя смешивать типы вакцин от коронавируса. Отметим, что вторая доза вакцины называется бустерной. С ее помощью активируется т-клеточный иммунитет, который больше всего принимает участие в длительной защите организма от любой вирусной инфекции.



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Источник: https://www.rfi.fr/en/france/20210411-climate-law-france-votes-to-abolish-certain-short-haul-domestic-flights-environment-pollution-parliament
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