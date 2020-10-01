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Француженка нашла в подвале чемодан с 500 тысячами евро

Чемодан был набит купюрами в 50, 100 и 500 евро

1 октября 2020, 19:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Большой сюрприз ожидал 50-летнюю жительницу Парижа, когда она смогла открыть свой подвал, который шел "в комплекте" с квартирой. Женщина обнаружила чемодан, который был напичкан деньгами. Об этом сообщает издание France 24.

Француженка нашла в подвале чемодан с 500 тысячами евро

Shutterstock

Парижанка решила продать свою квартиру, расположенную в элитном районе города, которая досталась ей в наследство. Она пригласила риэлторов, чтобы они оценили ее стоимость. Но вместе с жилплощадью женщине принадлежал и подвал, которым пользовался другой человек, судя по цепи на двери. Тогда владелица оставила ему записку, чтобы он как можно быстрее с ней связался. Но в течение месяцы никто не откликнулся. Женщине пришлось вызвать слесаря, чтобы попасть в помещение.

Оказалось, что в подвале хранился чемодан, который был набит деньгами. Сумма находки составила 500 тысяч евро. Парижанка вызвала полицию, которая передала чемодан в отдел финансовых расследований по делам об "отмывании" денег.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что британец во время карантина случайно нашел у себя в гараже "чайник" императора.


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