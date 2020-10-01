Француженка нашла в подвале чемодан с 500 тысячами евро

Язык
BTC/USD
10615.65
ETH/USD
352.92
LTC/USD
46.24
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.38
Светлана Шкурупий
Большой сюрприз ожидал 50-летнюю жительницу Парижа, когда она смогла открыть свой подвал, который шел "в комплекте" с квартирой. Женщина обнаружила чемодан, который был напичкан деньгами. Об этом сообщает издание France 24.
Shutterstock
Парижанка решила продать свою квартиру, расположенную в элитном районе города, которая досталась ей в наследство. Она пригласила риэлторов, чтобы они оценили ее стоимость. Но вместе с жилплощадью женщине принадлежал и подвал, которым пользовался другой человек, судя по цепи на двери. Тогда владелица оставила ему записку, чтобы он как можно быстрее с ней связался. Но в течение месяцы никто не откликнулся. Женщине пришлось вызвать слесаря, чтобы попасть в помещение.
Оказалось, что в подвале хранился чемодан, который был набит деньгами. Сумма находки составила 500 тысяч евро. Парижанка вызвала полицию, которая передала чемодан в отдел финансовых расследований по делам об "отмывании" денег.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что британец во время карантина случайно нашел у себя в гараже "чайник" императора.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости