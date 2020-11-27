Французских школьников подозревают в причастности к убийству учителя

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Кириєнко Анна
Во Франции трех школьников считают причастными к убийству учителя. Еще одну школьницу подозревают в распространении заведомо ложной информации о погибшем. Об этом информируют DW и AFP.
Фото: RFI
На одном из своих уроков французский преподаватель Самюэль Пати показал своим ученикам карикатуры на пророка Мохаммеда. Карикатура стала наглядным материалом для лекции о свободе слова. За это он поплатился жизнью. Его жестоко убил 18-летний выходец из Чечни под Парижем.
Расследование показали, что именно ученики, которые присутствовали на уроке, указали преступнику на учителя.
Сейчас ведется расследование в отношении 14 человек, в том числе несовершеннолетних.
Французские власти уже признали убийство терактом, ведь оно было совершено из исламистских мотивов.
Президент Франции Эмманюэль Макрон уже успел выразить мнение о ситуации. Он назвал погибшего "тихим героем" и "воплощением республики".
Такое заявление всколыхнуло мусульманский мир. Восточные страны уже успели обвинить французского президента в расизме и ненависти ко всем мусульманам.
Сайт "Комментарии" также сообщает, что Франция будет бороться с новым видом исламских преступлений — онлайн-ненавистью.
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