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Французских школьников подозревают в причастности к убийству учителя

На одном из уроков учитель показал карикатуру на пророка Мохаммеда, чем вызвал ненависть в мусульманских учеников

сегодня, 08:45
Автор:

Кириєнко Анна

Во Франции трех школьников считают причастными к убийству учителя. Еще одну школьницу подозревают в распространении заведомо ложной информации о погибшем. Об этом информируют DW и AFP.

Французских школьников подозревают в причастности к убийству учителя

Фото: RFI

На одном из своих уроков французский преподаватель Самюэль Пати показал своим ученикам карикатуры на пророка Мохаммеда. Карикатура стала наглядным материалом для лекции о свободе слова. За это он поплатился жизнью. Его жестоко убил 18-летний выходец из Чечни под Парижем.

Расследование показали, что именно ученики, которые присутствовали на уроке, указали преступнику на учителя.

Сейчас ведется расследование в отношении 14 человек, в том числе несовершеннолетних.

Французские власти уже признали убийство терактом, ведь оно было совершено из исламистских мотивов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже успел выразить мнение о ситуации. Он назвал погибшего "тихим героем" и "воплощением республики".

Такое заявление всколыхнуло мусульманский мир. Восточные страны уже успели обвинить французского президента в расизме и ненависти ко всем мусульманам.

Сайт "Комментарии" также сообщает, что Франция будет бороться с новым видом исламских преступлений — онлайн-ненавистью.



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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1904833-u-frantsiyi-shkolyariv-pidozryuyut-u-prichetnosti-do-vbivstva-vchitelya
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