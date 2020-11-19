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Закон для борьбы с исламом: Франция утверждает новый тип преступления

В стране начинается борьба с онлайн-ненавистью

сегодня, 15:50
Автор:

Татьяна Лозовенко

Франция доработала законопроект, направленный на борьбу с радикальным исламом и "сепаратизмом", дополнив его положениями о противодействии провокациям и агрессии в интернете. 

Закон для борьбы с исламом: Франция утверждает новый тип преступления

Фото: из открытых источников

Как отмечает издание L'express, правительство фактически утверждает новый тип преступления — создание угрозы для жизни других людей путем распространения частной информации о них. Досье лиц, совершивших правонарушения террористического характера (FJIAIT), теперь включает "преступления, связанные с провокацией террористических актов". Нарушителям будет запрещено "контактировать с обществом". Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти подтвердил Le Figaro, что в стране начинается "борьба с онлайн-ненавистью".

"Мы хотим, чтобы те, кто распространяет этот яд в интернете, немедленно предстали перед уголовным судом", — добавил он в среду на RTL.

Запугивание государственных служащих также планируют карать во Франции. Кроме того, в законопроекте закреплен принцип религиозного нейтралитета агентов частного права, которым поручена миссия государственной службы (например, SNCF, Aéroports de Paris).

Ранее "Комментарии" сообщали, что Франция хочет признать независимость Карабаха.




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Источник: https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/19/laicite-ce-que-contient-le-projet-de-loi-sur-les-principes-republicains_6060354_3224.html
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