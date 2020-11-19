Закон для борьбы с исламом: Франция утверждает новый тип преступления

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Татьяна Лозовенко
Франция доработала законопроект, направленный на борьбу с радикальным исламом и "сепаратизмом", дополнив его положениями о противодействии провокациям и агрессии в интернете.
Фото: из открытых источников
Как отмечает издание L'express, правительство фактически утверждает новый тип преступления — создание угрозы для жизни других людей путем распространения частной информации о них. Досье лиц, совершивших правонарушения террористического характера (FJIAIT), теперь включает "преступления, связанные с провокацией террористических актов". Нарушителям будет запрещено "контактировать с обществом". Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти подтвердил Le Figaro, что в стране начинается "борьба с онлайн-ненавистью".
Запугивание государственных служащих также планируют карать во Франции. Кроме того, в законопроекте закреплен принцип религиозного нейтралитета агентов частного права, которым поручена миссия государственной службы (например, SNCF, Aéroports de Paris).
Ранее "Комментарии" сообщали, что Франция хочет признать независимость Карабаха.
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