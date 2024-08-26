Французы «сломают» Дурова: почему «проект» российских спецслужб пойдет на сотрудничество

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Ткачик Олеся
Учредителя Telegram Павла Дурова, которого задержали во Франции, обвиняют в 12 преступлениях, сообщает прокуратура Франции.
Павел Дуров
В частности, Дурову инкриминируют 12 преступлений, связанных с администрированием Telegram. Основные обвинения включают 6 пунктов:
Соучастие в администрировании Telegram для проведения незаконных операций организованными группами
Отказ предоставить правоохранительным органам информацию, необходимую для расследования
Соучастие в хранении порнографического контента с несовершеннолетними
Соучастие в распространении наркотиков
Соучастие в киберпреступлениях
Соучастие в мошенничестве в составе организованных преступных группировок
Также сообщается, что Дуров может находиться под стражей до 28 августа.
При этом политтехнолог Олег Постернак считает Дурова одним из удачных проектов российских спецслужб.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 24 августа возле Парижа в аэропорту был задержан основатель Telegram Павл Дуров. Правоохранительные органы подозревают его в отмывании денег, терроризме, мошенничестве и других преступлениях. За эти обвинения он может получить до 20 лет тюрьмы. В ответ администрация Telegram заявила, что Дуров невиновен, поскольку компания придерживается правил Евросоюза.
При этом "Комментарии" рассказывали , что французские стражи порядка задержали основателя Telegram Павла Дурова, и в этом нет ни одного политического подтекста, об этом в Твиттере сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
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