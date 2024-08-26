Французы «сломают» Дурова: почему «проект» российских спецслужб пойдет на сотрудничество

Учредителя Telegram Павла Дурова, которого задержали во Франции, обвиняют в 12 преступлениях, сообщает прокуратура Франции.

Павел Дуров

В частности, Дурову инкриминируют 12 преступлений, связанных с администрированием Telegram. Основные обвинения включают 6 пунктов:

Соучастие в администрировании Telegram для проведения незаконных операций организованными группами

Отказ предоставить правоохранительным органам информацию, необходимую для расследования

Соучастие в хранении порнографического контента с несовершеннолетними

Соучастие в распространении наркотиков

Соучастие в киберпреступлениях

Соучастие в мошенничестве в составе организованных преступных группировок

Также сообщается, что Дуров может находиться под стражей до 28 августа.

При этом политтехнолог Олег Постернак считает Дурова одним из удачных проектов российских спецслужб.

"Павел Дуров – один из самых удачных проектов российской гэбни, которому была тщательно создана легенда бизнесмена-инноватора, вроде бы не прогнувшегося перед ФСБ и защитившего telegram от влияния спецслужб. Но есть одно "но". Сломать Дурова французы смогут в два счета. Он сцикливый сибарит, привыкший к размеренному роскошному пафосу, поэтому пойдет на сотрудничество еще и доплатит", — считает эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 24 августа возле Парижа в аэропорту был задержан основатель Telegram Павл Дуров. Правоохранительные органы подозревают его в отмывании денег, терроризме, мошенничестве и других преступлениях. За эти обвинения он может получить до 20 лет тюрьмы. В ответ администрация Telegram заявила, что Дуров невиновен, поскольку компания придерживается правил Евросоюза.

При этом "Комментарии" рассказывали , что французские стражи порядка задержали основателя Telegram Павла Дурова, и в этом нет ни одного политического подтекста, об этом в Твиттере сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.