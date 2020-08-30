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Французский офицер подозревается в шпионаже в пользу РФ

По данным французских СМИ, в Италии офицер встречался с лицом, которого идентифицировали как агента российской спецслужбы ГРУ

сегодня, 20:31
Автор:

Дмитрий Симоненко

Подполковник армии Франции, проходивший службу и Италии на одной из баз НАТО, был задержан по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом говорится в Deutsche Welle со ссылкой на французские СМИ.

Министр обороны Франции Флоранс Парли подтвердила факт расследования по военному. Подозреваемый был задержан по обвинению в шпионаже в пользу России. По ее словам, в отношении старшего французского офицера ведется расследование по подозрению в нарушении государственной тайны, однако других деталей она не предоставила.

Французский офицер подозревается в шпионаже в пользу РФ

Источник: parstoday.com

Между тем, источники агентства AFP сообщают, что офицер обвиняется в разведывательной деятельности в пользу иностранного государства, которая нанесла ущерб фундаментальным интересам Франции.

По данным радио Europe 1, подполковник владеет русским языком, и в Италии он встречался с лицом, которого идентифицировали как агента российской спецслужбы ГРУ.

Французские спецслужбы задержали офицера 21 августа, когда он планировал возвращаться из Франции в Италию. Сейчас он арестован, находится в Париже.

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