Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что в случае победы его партии на парламентских выборах не позволит РФ захватить Украину.

Во Франция оппозиция осудила агрессию РФ. Фото из открытых источников

Политик подчеркнул, что французское правительство не позволит "российскому империализму поглотить Украину".

"Моя позиция по этому конфликту очень проста и никогда не менялась. Она заключается в том, чтобы поддержать Украину и избежать эскалации с Россией, которая является ядерным государством", – заявил Жордан Барделла.

При этом лидер партии "Национальное объединение" повторил, что в случае прихода к власти откажется отправлять французских солдат в Украину, что ранее допускал действующий президент Эмманюэль Макрон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не сможет выстраивать собственную политику в отношении Китая, несмотря на позицию Запада, заявил военный и политический эксперт Александр Мусиенко. "В сотрудничестве с Китаем у Украины нет серьезного выбора. Киев не может позволить себе большую стратегию косвенных действий. Украина, конечно, может сформулировать собственную политику по отношению к Китаю, однако не сможет реализовать ее. Нас ограничат в реализации собственной автономной политики с Пекином", – рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ продолжает сохранять значительное преимущество в применении артиллерии, однако за последние месяцы разница в количестве выстрелов существенно сократилась. Разрыв в выстрелах на фронте между Украиной и Россией сократился с 1:7 до 1:3. Ранее первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявлял, что в начале этого года артиллерийское преимущество россиян было 7:1, но сократилось до 5:1.