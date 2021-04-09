Грабители напали на лучший в мире отель - сумма похищенного поражает

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Кириєнко Анна
Недавно несколько человек проникли в лучший отель в мире George V, расположенный в Париже, и ограбили его. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.
Ограбили лучший отель в мире - названа сумма похищенного. Фото: cf.bstatic.com
Злоумышленники имели при себе оружие. Мужчины разбили витрины из магазина, который располагался в гостинице, и вынесли оттуда ценные украшения люксовых брендов, стоимость которых составляет 100 тысяч евро.
В ходе ограбления никто не пострадал.
На место происшествия выехала полиция, однако личность преступников до сих пор не установлена. Сейчас ведутся поиски.
Стоит отметить, что отель George V расположен в самом центре Парижа, недалеко от Елисейских полей, Триумфальной арки, Лувра и Эйфелевой башни. Пятизвездочный отель имеет 245 номеров различной категории. В отеле есть внутренний сад, ресторан, бар, чайный салон. Есть открытый только для клиентов отеля кабинет косметических процедур и массажа с свето- и ароматерапией и частным клубом по восстановлению формы с тренажерным залом и бассейном.
Напомним, что в ночь на четвертое апреля в дом 78-летнего известного французского миллионера Бернара Тапи проникли неизвестные люди. Они избили мужчину и его жену, совершили ограбление, а затем скрылись с места происшествия. Детали ситуации читайте в нашем материале.
Также ранее украинская писательница Ирэна Карпа рассказала, где можно найти богатого мужа, если вы оказались в Париже. Сама Ирэна Карпа еще в 2018 году вышла замуж за Людовика-Кирилла Требюше, который является потомком рода писателя Виктора Гюго. Теперь украинка проживает во Франции. Советы писательницы читайте здесь.
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