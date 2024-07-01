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К чему привел итог на выборах во Франции: почему в Париже вспыхнули протесты

Митингующие, большинство которых были молодыми, скандировали лозунги, похожие на: "Фашисты - вон!"

сегодня, 07:15
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Кравцев Сергей
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Вечером в воскресенье, 30 июня, в Париже вспыхнули протесты из-за победы в первом туре парламентских выборов ультраправой партии "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "France 24".

К чему привел итог на выборах во Франции: почему в Париже вспыхнули протесты

Протесты во Франции. Фото: из открытых источников

На столичной площади Республики собрались сторонники "Нового народного фронта" — альянса левых политических сил, в который входят французские социалисты, коммунисты, зеленые и партия "Франция непокоренная".

Причиной митинга стало второе место "Нового народного фронта" в первом туре парламентских выборов.

Митингующие, большинство которых были молодыми, скандировали лозунги, похожие на: "Фашисты — вон!".

18-летняя участница протеста отметила, что глубоко разочарована результатами и будет "ходить от двери к двери", чтобы убедить людей проголосовать во втором туре, иначе она будет жить "во Франции, которая не является той Францией, в которой она надеялась жить".

В начале июня в странах ЕС состоялись выборы в Европейский парламент. По их итогам, во Франции партия президента Эммануэля Макрона потерпела поражение, набрав более 15%. В то же время, ультраправая партия "Национальное объединение" пророссийской Марин Ле Пен набрала более 30%.

Из-за таких результатов, Макрон распустил Национальное собрание Франции и объявил в стране досрочные парламентские выборы.

Первый тур выборов состоялся в воскресенье, 30 июня. По результатам экзит-полов, в первом туре победу также одержала ультраправая партия "Национальное объединение".

Читайте также на портале "Комментарии" — соратник Марин Ле Пен, один из лидер французских ультраправых Жордан Барделла обещает, что "Национальное объединение" не позволит российскому империализму поглотить Украину.




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Источник: https://www.france24.com/en/video/20240630-thousands-gather-in-paris-square-to-protest-far-right-national-rally-party
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