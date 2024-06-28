У Ле Пен дали два громких обещания по Украине перед выборами

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Кравцев Сергей
Соратник Марин Ле Пен, один из лидер французских ультраправых Жордан Барделла обещает, что "Национальное объединение" не позволит российскому империализму поглотить Украину. Как передает портал "Комментарии", такое заявление прозвучало в ходе дебатов, пишет BFM TV.
Марин Ле Пен и Жордан Барделла. Фото: из открытых источников
При этом политик говорит, что откажется отправлять французских солдат на войну в Украине, если станет премьер-министром по итогам парламентских выборов.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна намерена помогать Украине в долгосрочной перспективе безоговорочно. Заявление французского лидера прозвучало на фоне беспокойства Киева тем, что к власти могут прийти ультраправые политики и тогда внешнеполитический курс Парижа может кардинально измениться.
Также издание "Комментарии" сообщало – Эммануэль Макрон призвал граждан страны сделать верный выбор на предстоящих парламентских выборах и призвал их голосовать. Об этом говорится в его письме французам, написанном за неделю до первого тура парламентских выборов.
Ранее "Комментарии" информировали — рейтинг поддержки президента Франции Эммануэля Макрона упал на шесть пунктов до исторического минимума в пятницу, чуть более чем за неделю до начала двухтурового этапа парламентских выборов.
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