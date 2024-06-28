У Ле Пен дали два громких обещания по Украине перед выборами

Соратник Марин Ле Пен, один из лидер французских ультраправых Жордан Барделла обещает, что "Национальное объединение" не позволит российскому империализму поглотить Украину. Как передает портал "Комментарии", такое заявление прозвучало в ходе дебатов, пишет BFM TV.

Марин Ле Пен и Жордан Барделла. Фото: из открытых источников

При этом политик говорит, что откажется отправлять французских солдат на войну в Украине, если станет премьер-министром по итогам парламентских выборов.

"Моя позиция по этому конфликту очень проста. Она никогда не менялась. Она заключается в том, чтобы поддержать Украину и избежать эскалации с Россией, которая, напомню, является ядерной державой", — сказал Барделла.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна намерена помогать Украине в долгосрочной перспективе безоговорочно. Заявление французского лидера прозвучало на фоне беспокойства Киева тем, что к власти могут прийти ультраправые политики и тогда внешнеполитический курс Парижа может кардинально измениться.

Также издание "Комментарии" сообщало – Эммануэль Макрон призвал граждан страны сделать верный выбор на предстоящих парламентских выборах и призвал их голосовать. Об этом говорится в его письме французам, написанном за неделю до первого тура парламентских выборов.

Ранее "Комментарии" информировали — рейтинг поддержки президента Франции Эммануэля Макрона упал на шесть пунктов до исторического минимума в пятницу, чуть более чем за неделю до начала двухтурового этапа парламентских выборов.



