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У Ле Пен дали два громких обещания по Украине перед выборами

В лагере ультраправых считают, что нужно поддержать украинцев, избежав эскалации с Россией

28 июня 2024, 14:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Соратник Марин Ле Пен, один из лидер французских ультраправых Жордан Барделла обещает, что "Национальное объединение" не позволит российскому империализму поглотить Украину. Как передает портал "Комментарии", такое заявление прозвучало в ходе дебатов, пишет BFM TV. 

У Ле Пен дали два громких обещания по Украине перед выборами

Марин Ле Пен и Жордан Барделла. Фото: из открытых источников

При этом политик говорит, что откажется отправлять французских солдат на войну в Украине, если станет премьер-министром по итогам парламентских выборов.

"Моя позиция по этому конфликту очень проста. Она никогда не менялась. Она заключается в том, чтобы поддержать Украину и избежать эскалации с Россией, которая, напомню, является ядерной державой", — сказал Барделла.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна намерена помогать Украине в долгосрочной перспективе безоговорочно. Заявление французского лидера прозвучало на фоне беспокойства Киева тем, что к власти могут прийти ультраправые политики и тогда внешнеполитический курс Парижа может кардинально измениться.                                         

Также издание "Комментарии" сообщало – Эммануэль Макрон призвал граждан страны сделать верный выбор на предстоящих парламентских выборах и призвал их голосовать. Об этом говорится в его письме французам, написанном за неделю до первого тура парламентских выборов.

Ранее "Комментарии" информировали — рейтинг поддержки президента Франции Эммануэля Макрона упал на шесть пунктов до исторического минимума в пятницу, чуть более чем за неделю до начала двухтурового этапа парламентских выборов.




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