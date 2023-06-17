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К Парижу будут вопросы: французский телеканал выдал репортаж с позиций оккупантов (ВИДЕО)

Французский телеканал в своем репортаже не упомянул об открытой российской агрессии

сегодня, 14:54 comments2225
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Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", французский телеканал "TF1" выпустил репортаж, снятый на позициях российских захватчиков на оккупированной территории, без каких-либо упоминаний о более широком контексте войны России против Украины.

К Парижу будут вопросы: французский телеканал выдал репортаж с позиций оккупантов (ВИДЕО)

Французский телеканал показал, как воюют россияне

Сюжет продолжительностью менее 3 минут выложили на Youtube-канале 15 июня, его посмотрели более 130 тысяч пользователей. Всего у канала более 230 тысяч подписчиков.


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На видео есть кадры дороги к российским позициям, видео изнутри блиндажей, короткие комментарии от российских военных о боеприпасах и дронах, которые они применяют против украинских военных. Также на видео есть моменты, как россияне стреляют по позициям украинских защитников. Репортер за всем этим наблюдает и рассказывает не как об оккупантах, которые вторглись на территорию другой суверенной страны и есть агрессорами, а как об еще одной стороне конфликта. 

В сюжете также есть комментарии российских военных, которые уверяют, что очень хорошо подготовились к украинскому контрнаступлению, ведь оно не стало неожиданностью и было хорошо анонсировано. 

Отметим, не так давно в сети возник скандал из-за видеоролика правительства Венгрии, в котором оно призвало к скорейшему миру в Украине. На видео Крым был изображен частью России.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские власти, несмотря на разворачивающееся украинское контрнаступление, официально назначили "выборы" на оккупированных территориях Украины (Крым, а также Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области, хоть они и не контролируются захватчиками полностью) на 10 сентября – Единый день голосования в РФ. Выбирать в этот день собираются "депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований". Что стоит за этим решением Кремля? Как на него реагировать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bjSSajKrrRs
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