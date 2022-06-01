Канада ввела дополнительные санкции против банков россии и олигархов: что известно

Правительство Канады расширило санкционный список в отношении россиян и компаний россии. Об этом сообщается в пресс-службе правительства.



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Санкции наложили на четыре российских финансовых учреждения: Инвестторгбанк (председатель правления Пушкин Андрей Владимирович), Россельхозбанк (председатель правления Борис Листов), Управляющая компания РВК (гендиректор Александр Баверман) и Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций (директор Кирилл Дмитриев).

Список персональных санкций расширен на 22 гражданина россии, среди которых Алины Кабаевой, что якобы имеет личные отношения с Путиным. В санкционный список попали двое дочерей олигарха Михаила Фридмана, являющегося членом совета директоров и совладельцем и председателем наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп" — Екатерина и Лариса. Санкции наложили на родственников олигарха и банкира Александра Бравермана, также занимающего должность первого заместителя председателя ВЭБ. РФ.

Под санкции попал Андрей Козицын, генеральный директор Уральской горно-металлургической компании и УГМК-Холдинг, Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка, финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов, член правления Банка внешней торговли (ОАО "Внешторгбанк") и заместители председателя правления Сбербанка Александра Бурыко, Мальцев Сергей и другие.



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