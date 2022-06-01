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Канада ввела дополнительные санкции против банков россии и олигархов: что известно

Правительство Канады обнародовало дополнительный санкционный список российских граждан и компаний

сегодня, 09:25
Автор:

Козлова Альбіна
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Правительство Канады расширило санкционный список в отношении россиян и компаний россии. Об этом сообщается в пресс-службе правительства.

Канада ввела дополнительные санкции против банков россии и олигархов: что известно

Фото иллюстративное / Pixabay

Санкции наложили на четыре российских финансовых учреждения: Инвестторгбанк (председатель правления Пушкин Андрей Владимирович), Россельхозбанк (председатель правления Борис Листов), Управляющая компания РВК (гендиректор Александр Баверман) и Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций (директор Кирилл Дмитриев).

Список персональных санкций расширен на 22 гражданина россии, среди которых Алины Кабаевой, что якобы имеет личные отношения с Путиным. В санкционный список попали двое дочерей олигарха Михаила Фридмана, являющегося членом совета директоров и совладельцем и председателем наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп" — Екатерина и Лариса. Санкции наложили на родственников олигарха и банкира Александра Бравермана, также занимающего должность первого заместителя председателя ВЭБ. РФ.

Под санкции попал Андрей Козицын, генеральный директор Уральской горно-металлургической компании и УГМК-Холдинг, Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка, финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов, член правления Банка внешней торговли (ОАО "Внешторгбанк") и заместители председателя правления Сбербанка Александра Бурыко, Мальцев Сергей и другие.

Как писал портал "Комментарии", в Украине будет отмечен новый государственный праздник в июле. Праздничным и выходным днем установлено 28 июля.

Также мы писали, что в Офисе президента назвали условия, когда можно говорить о победе Украины. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что заключение договоров с россией невозможно, иначе это будет означать отложенную войну, угрозу новых атак и риски для Украины.


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Источник: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie19.aspx?lang=eng
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