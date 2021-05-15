Китайский зонд успешно приземлился на Марс

Китайский марсоход с космического аппарата "Тяньвэнь-1" совершил посадку на Марсе. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

Марс (фото из открытых источников)

Китай стал второй страной после США, которая высадила марсоход на поверхность "Красной" планеты.

Космический аппарат был запущен к Марсу в 2020 году. Он вышел на орбиту Марса в феврале после почти семи месяцев полета и выбирал потенциальное место для посадки свыше двух месяцев. Запланированный срок работы марсохода составляет 90 марсианских суток, которые на 2,7% больше земных.

Как сообщали ранее американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало на своем Youtube-канале видео, с помощью которого можно "оказаться" на Марсе. Марсоход NASA Perseverance, который вместе с вертолётным дроном был отправлен на красную планету летом 2020 года с целью ее исследования, снял на камеру своего тепловизора третий полет беспилотника. Он был осуществлен 25 апреля этого года.

В дальнейшем видео, которое отснял марсоход, отредактировал ученый-визуализатор из Лаборатории реактивного движения НАСА. Он вместе со своей командой "сшил" фрагменты видео, а затем перепроецировал получившиеся видео для просмотра изображения видимого в 3D при просмотре в специальных стереоскопических очках. Теперь каждый, кто имеет у себя дома 3D-очки, сможет почувствовать себя космонавтом на Марсе, который увидел перелет вертолётного дрона. А для тех людей, у которых под рукой не оказалось очков, на этом Youtube-канале выложили обычную версию видео.



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