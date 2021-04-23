Климкин рассказал, чего можно ожидать Украине от встречи Путина и Лукашенко

Экс-министр иностранных дел Украины (2014-2019 годы) Павел Климкин объяснил, чего можно ожидать Украине от встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая состоялась 22 апреля. Об этом он рассказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Павел Климкин (фото из открытых источников)

По словам бывшего главы МИД, встреча Путина с Лукашенко всех очень тревожит.

"Для чего, как правило, собирается Совет Федерации? Или для того, чтобы менять границы, или принимать какие-то решения по изменению территорий. Или (все помнят Крым в 2014 году), чтобы принять решение о введении своих войск на территории других стран" — сказал Климкин.

Экс-министр предупредил, что есть много данных, якобы сегодня Лукашенко и Путин могли договориться о том, что российские войска будут расположены в Беларуси.

Напомним, Павел Климкин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен ввести санкции против олигарха Игоря Коломойского после того, как тот попал под санкции США. По его словам, санкции США против Коломойского являются политическим сигналом украинскому руководству. Он заявил, что слышал об их подготовке еще во времена администрации Дональда Трампа предположил, что они могли действовать до публичного объявления. Дипломат отметил, что подобные действия Белого дома являются прямым сигналом Киеву о том, что в Украине необходимо проводить реально реформы и бороться с олигархами. Он заявил, что теперь американцы будут ждать введение санкций против Коломойского со стороны президента Зеленского. Климкин подчеркнул, что это является прямым намёком, которым пользуются американцы до прямого контакта на высшем уровне

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Зеленского сделали важное заявление насчет войны на Донбассе.

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