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Копать окопы и стрелять из лопаты: как школьников в Беларуси готовят к войне (ФОТО)

Очередные "учебно-выездные встречи" провели несколько школ Гомельской области

сегодня, 22:47
Автор:

Лиля Воробьева
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В Белоруссии учащихся десятых классов учили готовиться к войне. В Гомельской области для школьников провели собрание, где учили стрелять из лопаты и копать окопы. Об этом пишет местное белорусское издание " Флагшток ".

Копать окопы и стрелять из лопаты: как школьников в Беларуси готовят к войне (ФОТО)

В Беларуси детей учили стрелять из лопаты (фото "Флагшток")

В сообщении говорится, что учебное собрание в этом году существенно отличалось. Учебные заведения в Симоничах и Домановичах организовали "военно-полевые" выезды для учащихся 10-х классов. А вот Домановицкая школа решила ограничиться рытьем окопов на территории заведения. Кроме того, дирекция заведения Симоничей решила устроить постановочную перестрелку в лесу, где вместо оружия в руках дети держали лопаты.

Понятно, что подобные тренировки провели и среди взрослого населения региона. Так, на предприятии "Гомельэнерго" в Гомеле дирекция учила своих работников надевать противогазы и прятаться в бомбоубежищах.

Копать окопы и стрелять из лопаты: как школьников в Беларуси готовят к войне (ФОТО) - фото 2
Копать окопы и стрелять из лопаты: как школьников в Беларуси готовят к войне (ФОТО) - фото 3
Копать окопы и стрелять из лопаты: как школьников в Беларуси готовят к войне (ФОТО) - фото 4
Копать окопы и стрелять из лопаты: как школьников в Беларуси готовят к войне (ФОТО) - фото 5
Копать окопы и стрелять из лопаты: как школьников в Беларуси готовят к войне (ФОТО) - фото 6

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лукашенко пригрозил белорусам украинским сценарием. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился, прежде всего, к белорусским чиновникам с призывом провести работу над ошибками после тех протестов, которые охватили страну в 2020 году, чтобы не допустить повторения украинского сценария, но с гораздо более худшими последствиями. Об этом белорусский диктатор заявил на республиканском семинаре-совещании, пишет белорусское госиздание БелТА. Лукашенко заявил, что каждый чиновник должен еще раз проанализировать произошедшие в 2020 году в стране события, чтобы остановить приближение к тому сценарию, который сегодня охватил всю Украину. При этом Лукашенко подчеркнул, что Беларуси будет гораздо сложнее Украины.


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Источник: https://flagstock.info/by/regieny/kapac-akopy-i-straljac-z-rydlewki-jak-shkolnikaw-na-gomelshchyne-ryhtujuc-da-vajny.html
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