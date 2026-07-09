До президентских выборов во Франции остается почти два года, однако первые социологические исследования уже рисуют крайне тревожную для союзников Украины картину. Согласно опросу Toluna Harris Interactive, лидер французских правых Марин Ле Пен сегодня имеет наибольшие шансы стать следующим президентом страны, что может стать одной из самых выгодных для Кремля политических перемен в Европе.

Ле Пен и Путин. Фото: из открытых источников

Исследование показало, что в первом туре Ле Пен способна заручиться поддержкой 35% избирателей. При таком сценарии она уверенно опережает своих потенциальных соперников. Если кандидат от партии президента Эммануэля Макрона Габриэль Атталь сохранит участие в выборах, ему прогнозируют лишь 8%, тогда как бывший премьер-министр Эдуар Филипп может рассчитывать на 14%. Лидер левых Жан-Люк Меланшон набирает около 16%.

Даже если Атталь снимет свою кандидатуру в пользу Филиппа, правый кандидат увеличит поддержку до 20%, однако этого все равно окажется недостаточно, чтобы догнать Ле Пен, которой прогнозируют 34%.

Во втором туре борьба, согласно исследованию, обещает быть значительно напряженнее. Ле Пен получает 51% голосов против 49% у Эдуара Филиппа. Несмотря на сокращение разрыва по сравнению с предыдущими опросами, именно лидер "Национального объединения" пока сохраняет преимущество.

Возможная победа Ле Пен вызывает обеспокоенность среди европейских союзников Украины. Политик неоднократно выступала за пересмотр ряда решений в отношениях с Россией, критиковала отдельные санкционные меры и призывала к более самостоятельной внешней политике Франции. В Москве подобный исход выборов может восприниматься как шанс на ослабление европейского единства в вопросах поддержки Украины и давления на Кремль.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему США заговорили о преимуществах Украины на поле боя: будет ли перелом в войне.



