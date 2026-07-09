Кремль може отримати подарунок з Парижа: чию перемогу на виборах пророкує нове опитування

До президентських виборів у Франції лишається майже два роки, проте перші соціологічні дослідження вже малюють вкрай тривожну для союзників України картину. Згідно з опитуванням Toluna Harris Interactive, лідер французьких правих Марін Ле Пен сьогодні має найбільші шанси стати наступним президентом країни, що може стати однією з найвигідніших для Кремля політичних змін у Європі.

Ле Пен та Путін. Фото: з відкритих джерел

Дослідження показало, що у першому турі Ле Пен здатна заручитися підтримкою 35% виборців. За такого сценарію вона впевнено випереджає своїх потенційних суперників. Якщо кандидат від партії президента Еммануеля Макрона Габріель Атталь збереже участь у виборах, то йому прогнозують лише 8%, тоді як колишній прем'єр-міністр Едуар Філіп може розраховувати на 14%. Лідер лівих Жан-Люк Меланшон набирає близько 16%.

Навіть якщо Атталь зніме свою кандидатуру на користь Філіпа, правий кандидат збільшить підтримку до 20%, проте цього все одно виявиться недостатньо, щоб наздогнати Ле Пен, якою прогнозують 34%.

У другому турі боротьба, згідно з дослідженням, обіцяє бути значно напруженішою. Ле Пен отримує 51% голосів проти 49% у Едуара Філіпа. Незважаючи на скорочення розриву порівняно з попередніми опитуваннями, саме лідер "Національного об'єднання" поки що зберігає перевагу.

Можлива перемога Ле Пен викликає стурбованість серед європейських союзників України. Політик неодноразово виступала за перегляд низки рішень у відносинах з Росією, критикувала окремі санкційні заходи та закликала до самостійнішої зовнішньої політики Франції. У Москві подібний результат виборів може сприйматися як шанс на ослаблення європейської єдності у питаннях підтримки України та тиску на Кремль.

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