Кто победил на президентских выборах во Франции

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Во Франции объявили результаты президентских выборов за 24 апреля. Об этом сообщает Голос Америки.



Предварительно подсчитаны данные голосования в экзит-полах. Во втором туре соревновались Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. За Макрона проголосовали 57-58% избирателей, за Ле пен 41-42% избирателей. Таким образом, президент остается на второй срок. В июне 2022 года в стране будут проходить выборы в парламент, на которых соперница Макрона будет продвигать свою партию.

Президент Владимир Зеленский поздравил своего французского коллегу по телефону.

"Я желаю ему дальнейших успехов во благо [французского] народа. Я ценю его поддержку и убежден, что мы вместе двигаемся к новым общим победам", – написал Зеленский в Twitter на украинском и французском языках.

Макрона поздравил президент Европейского совета Шарль Мишель. По его словам, второй срок президента будет способствовать совместному и плодотворному сотрудничеству Франции в суверенном Европейском союзе в ближайшие пять лет.

Джо Байден подчеркнул, что сотрудничество с Францией в сферах поддержки Украины, защиты демократии и противодействия изменению климата продолжится, приветствуя второй термин Макрона. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал Францию "одним из наших ближайших и важнейших союзников" и подчеркнул, что сотрудничество над важными вопросами для обеих стран будет продолжаться.

Также поздравили Макрона премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, премьер-министр Испании Педро Санчес, бельгийский премьер-министр Александр Де Кру, Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, премьер-министр Ирландии Мишель Мартин, президент Швейцарии Игнацио Кассис, премьер Швеции Магдалена Андерссон, президент бывшей французской колонии Габон Али Бонго Ондимба, норвежский премьер-министр Йонас Гар Сторе.

Все повторилось как в 2017 году, когда Макрон набрал больше голосов, чем Ле Пен — 66,1% против ее 33,9%. Ле Пен в предвыборной кампании делала ставки на рост стоимости жизни французов и экономической политики.

Как сообщал портал, какую роль сыграла Украина в противостоянии Макрона и Ле Пен.





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