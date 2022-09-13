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Лавров встретился с лидером ХАМАС: в Украине отреагировали

Лавров в Москве встретился с лидером палестинского террористического движения ХАМАС Исмаилом Ханием

сегодня, 17:57
Автор:

Лиля Воробьева
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Украинское посольство в Израиле отреагировало на встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с лидером террористического движения ХАМАС Палестины Исмаилом Ханием в Москве. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление посольства в Facebook .

Лавров встретился с лидером ХАМАС: в Украине отреагировали

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

В дипломатическом ведомстве заявили, что миру пора действовать, а не наблюдать со стороны, сложа руки, за этим безумием.

"Пора начать действовать, а не просто говорить. Только страна, которая убивает тысячи детей, женщин и мужчин под предлогом "освобождения своих граждан", может принять у себя лидера террористической организации первого ранга", — заявили в посольстве Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле намекают , что россиянам нужно быть осторожнее с высказываниями о Путине и войне в Украине. Несмотря на большую порцию критики со стороны россиян в адрес руководства России из-за войны в Украине, Кремль считает, что большинство граждан России полностью поддерживают действия президента России Путина и одобряют его действия в Украине. Песков объяснил, что люди достаточно эмоционально реагируют на так называемую спецоперацию в Украине. При этом журналисты попросили пресс-секретаря Путина дать свою оценку некоторым критическим постам в телеграмм-каналах в свете последних событий. Песков заявил, что критика вполне допустима, но только если она не выходит за рамки действующего законодательства. Дмитрий Песков уточнил, что грань в этом вопросе очень шаткая, дав понять, что россиянам не стоит давать волю эмоциям и слишком резко высказывается о Путине и войне в Украине, ведь громкие комментарии могут иметь проблемы с правоохранительными органами.



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Источник: https://www.facebook.com/100064547055776/posts/pfbid02L8NP6xYMyuhu5nn24ivKiprHx25QNK4jwwaJTwYUxHQWuseQZsWa1sPJnJcMscJtl/?sfnsn=mo
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