Лавров встретился с лидером ХАМАС: в Украине отреагировали

"Пора начать действовать, а не просто говорить. Только страна, которая убивает тысячи детей, женщин и мужчин под предлогом "освобождения своих граждан", может принять у себя лидера террористической организации первого ранга", — заявили в посольстве Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле намекают , что россиянам нужно быть осторожнее с высказываниями о Путине и войне в Украине. Несмотря на большую порцию критики со стороны россиян в адрес руководства России из-за войны в Украине, Кремль считает, что большинство граждан России полностью поддерживают действия президента России Путина и одобряют его действия в Украине. Песков объяснил, что люди достаточно эмоционально реагируют на так называемую спецоперацию в Украине. При этом журналисты попросили пресс-секретаря Путина дать свою оценку некоторым критическим постам в телеграмм-каналах в свете последних событий. Песков заявил, что критика вполне допустима, но только если она не выходит за рамки действующего законодательства. Дмитрий Песков уточнил, что грань в этом вопросе очень шаткая, дав понять, что россиянам не стоит давать волю эмоциям и слишком резко высказывается о Путине и войне в Украине, ведь громкие комментарии могут иметь проблемы с правоохранительными органами.