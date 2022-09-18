logo

BTC/USD

19670.63

ETH/USD

1379.93

LTC/USD

56.20

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

39.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Ле Пен назвала антироссийские санкции ЕС "геополитической ошибкой"
commentss НОВОСТИ Все новости

Ле Пен назвала антироссийские санкции ЕС "геополитической ошибкой"

Ле Пен выступила против санкций РФ

сегодня, 21:24
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Лидер ультраправой партии "Национальный фронт" Франции Марин Ле Пен заявила, что антироссийские санкции ЕС, вводимые из-за полномасштабной агрессии РФ, "геополитическая ошибка". Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на BFM TV .

Ле Пен назвала антироссийские санкции ЕС "геополитической ошибкой"

Марин Ле Пен (фото из открытых источников)

По словам французской оппозиционерки, именно санкции Евросоюза против России за войну в Украине "спровоцировали энергетический кризис".

"Правительство совершило геополитическую ошибку, введя вместе с Евросоюзом, который находится в состоянии истерии через Украину, неуместные и необдуманны санкции", — заявила Марин Ле Пен.

Кроме этого, она отметила, что политика ЕС якобы превратилась "из федеральной в имперскую и она не направлена на продвижение мира и сотрудничества в регионе".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что экономист рассказал, какие проблемы начались в российской экономике из-за санкций. Беспрецедентные санкции против России, введенные по полномасштабному вторжению российской армии в Украину, уже начинают действовать и это видно по конкретным показателям в российской экономике. Об этом в Facebook пишет координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман. Эксперт отмечает, что из-за мировых санкций в 2022 году экспорт из России упал на 30.9%, импорт упал на 35.2%. Падение ВВП РФ в 2022 году ожидается -10.2% ВВП. Около 1000 международных компаний покинули территорию России, заморозив свою деятельность на российском рынке. Производство автомобилей снизилось на 75% по сравнению с прошлым годом. Олег Гетман прогнозирует, что потребительская инфляция России по итогам 2022 года ожидается 22% .



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bfmtv.com/politique/front-national/en-direct-marine-le-pen-doit-tenir-son-discours-de-rentree-lors-de-l-universite-d-ete-du-rn_LN-202209180157.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!