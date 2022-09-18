Ле Пен назвала антироссийские санкции ЕС "геополитической ошибкой"

"Правительство совершило геополитическую ошибку, введя вместе с Евросоюзом, который находится в состоянии истерии через Украину, неуместные и необдуманны санкции", — заявила Марин Ле Пен.

Кроме этого, она отметила, что политика ЕС якобы превратилась "из федеральной в имперскую и она не направлена на продвижение мира и сотрудничества в регионе".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что экономист рассказал, какие проблемы начались в российской экономике из-за санкций. Беспрецедентные санкции против России, введенные по полномасштабному вторжению российской армии в Украину, уже начинают действовать и это видно по конкретным показателям в российской экономике. Об этом в Facebook пишет координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман. Эксперт отмечает, что из-за мировых санкций в 2022 году экспорт из России упал на 30.9%, импорт упал на 35.2%. Падение ВВП РФ в 2022 году ожидается -10.2% ВВП. Около 1000 международных компаний покинули территорию России, заморозив свою деятельность на российском рынке. Производство автомобилей снизилось на 75% по сравнению с прошлым годом. Олег Гетман прогнозирует, что потребительская инфляция России по итогам 2022 года ожидается 22% .