Легко не отделаешься: мужчина был осужден за убийство петуха

Французский суд приговорил мужчину к условному сроку заключения за жестокое убийство петуха. Птица слишком сильно шумела і тогда мужчина пристрелил ее и проткнул железным прутом.

ФОТО: РБК Стиль

Владелец петуха был очень сильно огорчен из-за такой трагической гибели своего любимца. Он создал петицию в его защиту. Под ней свои подписи поставили не менее ста тысяч человек. В обращении требовали расследования действий соседа, который убил птицу.



Суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с животными. Он был вынужден заплатить три сотни евро штрафа. Также его лишили права носить оружие в течение трех лет и приговорили к пяти месяцам условного тюремного срока.



Кстати, это по меньшей мере второе судебное дело, где замешан петух и которое рассматривалось французским судом. В прошлом году судьи оправдали хозяйку птицы, которого обвиняли в чрезмерном шуме.

Как сообщало ранее издание "Комментарии", на известном курортном острове петух убил человека. На Филиппинах произошло убийство правоохранителя, который принимал участие в рейде по поводу незаконного петушиного боя. В результате на копа напал боевой петух, удар которого оказался смертельным.

Петушиные бои очень популярны на Филиппинах, и их владельцы для кровавой “зрелищности” прикрепляют к лапам птиц лезвия и шпоры. И так как во время пандемии бои запретили, на одно из таких “соревнований” прибыли правоохранители. Лейтенант Кристиан Болок хотел подобрать боевого петуха при сборе вещдоков, и тот ударил его лапой с лезвием в бедро. К сожалению, лейтенант истек кровью до того, как его доставили в больницу.



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