kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.12.2020

BTC/USD

18829.98

ETH/USD

575.27

LTC/USD

80.71

НБУ 08.12.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.50

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Франция Легко не отделаешься: мужчина был осужден за убийство петуха
commentss НОВОСТИ Все новости

Легко не отделаешься: мужчина был осужден за убийство петуха

Мужчина должен будет заплатить штраф за убийство петуха, а также получил условный срок

сегодня, 11:32
Автор:

Павел Зинченко

Французский суд приговорил мужчину к условному сроку заключения за жестокое убийство петуха. Птица слишком сильно шумела і тогда мужчина пристрелил ее и проткнул железным прутом.

Легко не отделаешься: мужчина был осужден за убийство петуха

ФОТО: РБК Стиль

Владелец петуха был очень сильно огорчен из-за такой трагической гибели своего любимца. Он создал петицию в его защиту. Под ней свои подписи поставили не менее ста тысяч человек. В обращении требовали расследования действий соседа, который убил птицу.

Суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с животными. Он был вынужден заплатить три сотни евро штрафа. Также его лишили права носить оружие в течение трех лет и приговорили к пяти месяцам условного тюремного срока.

Кстати, это по меньшей мере второе судебное дело, где замешан петух и которое рассматривалось французским судом. В прошлом году судьи оправдали хозяйку птицы, которого обвиняли в чрезмерном шуме.

Как сообщало ранее издание "Комментарии", на известном курортном острове петух убил человека. На Филиппинах произошло убийство правоохранителя, который принимал участие в рейде по поводу незаконного петушиного боя. В результате на копа напал боевой петух, удар которого оказался смертельным.

Петушиные бои очень популярны на Филиппинах, и их владельцы для кровавой “зрелищности” прикрепляют к лапам птиц лезвия и шпоры. И так как во время пандемии бои запретили, на одно из таких “соревнований” прибыли правоохранители. Лейтенант Кристиан Болок хотел подобрать боевого петуха при сборе вещдоков, и тот ударил его лапой с лезвием в бедро. К сожалению, лейтенант истек кровью до того, как его доставили в больницу.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/svit/francuzkiy-sud-zasudiv-do-umovnogo-terminu-cholovika-yakiy-vbiv-pivnya-1683262.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ