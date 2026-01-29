Макрон анонсировал новое наказание для России: о чем идет речь

Франция намерена ужесточать давление на Россию и работает над новым пакетом санкций на уровне Европейского Союза. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнув решительность Парижа в отстаивании мира и противодействии агрессии.

Фото: из открытых источников

"Франция будет оставаться непоколебимой в своей позиции по усилению давления на Россию, пока она будет продолжать военные действия. Мы работаем над новыми санкционными мерами на европейском уровне и продолжим бороться с деятельностью так называемого "теневого флота", – заявил Макрон.

Президент осудил атаку России на пассажирский поезд в Харьковской области и другие удары по гражданским объектам, включая объекты энергетической инфраструктуры. Он отметил, что все эти действия неприемлемы и подчеркнул необходимость международной реакции на агрессию.

По итогам заседания G7, сопредседателем которой выступала Франция, в Украину будут направлены генераторы для поддержки энергетической системы.

"Франция будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы страна могла эффективно защищаться и противостоять агрессивной войне России", — подчеркнул Макрон.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Макроном, поблагодарив за слова соболезнования в связи с российскими ударами по гражданским, в том числе обстрел пассажирского поезда в Харьковской области. Зеленский также проинформировал французского коллегу о текущей ситуации на фронте и потерях российских войск.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 29 января российские оккупационные войска совершили новый обстрел Одессы, применив ударные беспилотники. В результате атаки был поврежден объект промышленной инфраструктуры, однако информации о пострадавших или погибших пока нет.