Головна Новини Світ Франція Макрон анонсував нове покарання для Росії: про що мова
commentss НОВИНИ Всі новини

Макрон анонсував нове покарання для Росії: про що мова

Французький лідер пообіцяв продовжувати протидію діяльності «тіньового флоту» РФ

29 січня 2026, 09:50
Автор:
Клименко Елена

Франція має намір посилювати тиск на Росію та працює над новим пакетом санкцій на рівні Європейського Союзу. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, підкресливши рішучість Парижа у відстоюванні миру та протидії агресії.

Макрон анонсував нове покарання для Росії: про що мова

Фото: з відкритих джерел

"Франція залишатиметься непохитною у своїй позиції щодо посилення тиску на Росію, доки вона продовжуватиме військові дії. Ми працюємо над новими санкційними заходами на європейському рівні та продовжимо боротися з діяльністю так званого "тіньового флоту", – заявив Макрон. 

Президент засудив атаку Росії на пасажирський поїзд у Харківській області та інші удари по цивільних об’єктах, включно з об’єктами енергетичної інфраструктури. Він зазначив, що усі ці дії є неприйнятними і підкреслив необхідність міжнародної реакції на агресію.

За підсумками засідання G7+, співголовою якої виступала Франція, до України буде направлено генератори для підтримки енергетичної системи.

"Франція буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, щоб країна могла ефективно захищатися та протистояти агресивній війні Росії", – наголосив Макрон.

Крім того, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Макроном, подякувавши за слова співчуття у зв’язку з російськими ударами по цивільних, зокрема обстріл пасажирського потяга на Харківщині. Зеленський також поінформував французького колегу про поточну ситуацію на фронті та втрати російських військ.

Як вже писали "Коментарі", у ніч на 29 січня російські окупаційні війська здійснили новий обстріл Одеси, застосувавши ударні безпілотники. В результаті атаки було пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури, проте інформації про постраждалих або загиблих наразі немає.



