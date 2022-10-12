Макрон будет продолжать общаться с Путиным даже после массовых обстрелов Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон, несмотря на массированный обстрел Украины российской армией, хочет и дальше общаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление президента во время выступления на телевидении.

"Очевидно, что я буду продолжать с ним говорить. Когда будет необходимо, я буду говорить с ним", – заявил Макрон.

Кроме того, Макрон заявил, что нужно быть готовым к тому, чтобы проводить зиму в условиях войны, ведь она продлится еще несколько месяцев.

"И в какой-то момент всем заинтересованным сторонам придется садиться за стол переговоров с Украиной и Россией", – сказал Макрон.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Франция может передать Украине аналоги HIMARS. Украина может получить три единицы французской модификации РСЗО HIMARS – ракетные установки LRU M270. Источники СМИ сообщают, что Франция на сегодняшней встрече союзников Украины в формате "Рамштайн" пообещала передать Украине три таких установки. Официального подтверждения этой информации пока нет. Журналисты также отмечают, что, по мнению экспертов по проекту Onyx, Франция имеет на вооружении только 12 установок LRU M270. Кроме того, еще 40 не модернизированных LRM M270 хранятся на складах. Наставления, о которых идет речь, — на гусеничном ходу.

Также "Комментарии" писали о том, что Макрон заявил об изменении характера войны в Украине. Массированные ракетные удары России по украинской инфраструктуре являются "глубоким изменением характера" войны. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Макрон подчеркнул, что после того, как Россия начала наносить ракетные удары по мирным городам Украины, он считает необходимым провести расширенное совещание с военными и дипломатическими советниками "для анализа ситуации".