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Макрон дал новое обещание Украине

Французский лидер обязался обеспечить мир в Украине

24 февраля 2025, 07:22
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Кравцев Сергей

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обязуется обеспечить возвращение мира в Украину. Это произошло после очередных консультаций с европейскими союзниками. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте президента Франции в соцсети Х.

Макрон дал новое обещание Украине

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

"После дискуссий, состоявшихся в течение последних нескольких дней с европейскими коллегами и союзниками, мы обязуемся обеспечить справедливое, прочное и длительное возвращение мира в Украину", — говорится в сообщении.

Также Эммануэль Макрон пообещал вместе с союзниками укрепить безопасность европейцев во время всех будущих переговоров.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон призвал принять стратегические решения для обороны Европы. Кроме того, он предлагает ввести совместное европейское финансирование для увеличения закупок и производства оружия. Соответствующий призыв французского президента обнародовало издание "France24".

Французский лидер отметил, что стратегическое пробуждение должно привести европейские страны к решению о массивном оборонном плане и существенных инвестициях в Европу. По его мнению, принять такие стратегические решения необходимо уже в ближайшие недели.

Также издание "Комментарии" сообщало – государственный секретарь Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад подтвердил, что президент Эммануэль Макрон на этой неделе отправится с визитом в США.

СМИ отмечает, Хаддад подтвердил заявление президента США Дональда Трампа о том, что он встретится со своим французским коллегой "очень скоро, возможно, в понедельник". 

"Он (Макрон – ред.) приедет, чтобы выступить от имени европейцев и сказать, что будущее Украины не может быть решено без них", – отметил он.




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Источник: https://x.com/EmmanuelMacron/status/1893738866395267520
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