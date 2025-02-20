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Во Франции раскрыли карты: в чем Макрон будет убеждать Трампа

После экстренного саммита в Париже Макрон отправится на откровенный разговор к Трампу

сегодня, 12:45
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Кравцев Сергей

Государственный секретарь Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад подтвердил, что президент Эммануэль Макрон на следующей неделе отправится с визитом в США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Le Figaro".

Во Франции раскрыли карты: в чем Макрон будет убеждать Трампа

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, Хаддад подтвердил заявление президента США Дональда Трампа о том, что он встретится со своим французским коллегой "очень скоро, возможно, в понедельник".

"Он (Макрон – ред.) приедет, чтобы выступить от имени европейцев и сказать, что будущее Украины не может быть решено без них", – отметил он.

Хаддад считает, что у Европы есть ряд козырей, которые можно разыграть на переговорах, начиная с поддержки Украины, которая "больше, чем Соединенных Штатов".

Государственный секретарь Франции по делам Европы также назвал в качестве рычагов "экономическое давление на Россию" и "нашу способность предоставить гарантии безопасности".

Комментируя слова Трампа о том, что Зеленский является "диктатором без выборов", Хаддад подчеркнул, что "единственный диктатор в этой войне – Путин, а Зеленский – герой".

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Также издание "Комментарии" сообщало – почему Европу охватил переполох из-за войны в Украине: на что может рассчитывать Киев.




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