Макрон дал слово Зеленскому: что наконец-то получит Киев для усиления ПВО

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новом усилении украинской противовоздушной обороны. После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Париж подписал контракт на поставку Украине радаров и перехватчиков. Об этом французский лидер сообщил в соцсети X. При этом Макрон не раскрыл количество оборудования и сроки его передачи.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Французский президент связал укрепление украинской ПВО с продолжающимися атаками на энергетическую инфраструктуру. По его словам, такие удары создают угрозу для миллионов украинских семей, которые могут столкнуться с перебоями в подаче электричества и отопления.

Новые договоренности вписываются в более широкое франко-украинское сотрудничество в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. Ранее Франция и Италия договорились о поставках Украине систем SAMP/T NG, а также о передаче радаров и ускорении поставок ракет Aster 30. Документы предусматривают и возможность лицензионного производства Aster 30 непосредственно в Украине.

Зеленский, в свою очередь, сообщил, что Украина готова использовать финансовые возможности в рамках займа ЕС для приобретения дополнительных комплексов SAMP/T и ракет к ним. Параллельно Киев и европейские партнеры рассматривают возможность производства таких систем и боеприпасов на украинской территории.

Отдельное направление – антибаллистическая программа FREYJA. По словам Зеленского, над ней продолжается работа вместе с международными партнерами, а первые результаты проекта стороны рассчитывают получить уже в этом году. Франция ранее официально заявляла о поддержке FREYJA и готовности содействовать промышленной кооперации украинских и французских компаний.

Таким образом, новое соглашение с Парижем касается не только усиления существующей системы ПВО Украины радарами и перехватчиками, но и более масштабного курса на развитие европейских и украинских возможностей противовоздушной и противоракетной обороны.

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