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Макрон дав слово Зеленському: що нарешті отримає Київ для посилення ППО

Франція підписала контракт на постачання Україні радіолокаційного обладнання та ракет-перехоплювачів

22 вересня 2026, 12:17
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Кравцев Сергей

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про нове посилення української протиповітряної оборони. Після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським Париж підписав контракт на постачання Україні радарів та перехоплювачів. Про це французький лідер повідомив у соцмережі X. При цьому Макрон не розкрив кількість обладнання та терміни його передачі.

Макрон дав слово Зеленському: що нарешті отримає Київ для посилення ППО

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Французький президент пов'язав зміцнення української ППО з атаками, що продовжуються, на енергетичну інфраструктуру. За його словами, такі удари створюють загрозу мільйонам українських сімей, які можуть зіткнутися з перебоями в подачі електрики та опалення.

Нові домовленості вписуються у ширшу франко-українську співпрацю у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Раніше Франція та Італія домовилися про постачання Україні систем SAMP/T NG, а також про передачу радарів та прискорення постачання ракет Aster 30. Документи передбачають і можливість ліцензійного виробництва Aster 30 безпосередньо в Україні.

Зеленський, у свою чергу, повідомив, що Україна готова використати фінансові можливості в рамках позики ЄС для придбання додаткових комплексів SAMP/T та ракет до них. Паралельно Київ та європейські партнери розглядають можливість виробництва таких систем та боєприпасів на українській території.

Окремий напрямок – антибалістична програма FREYJA. За словами Зеленського, над нею продовжується робота разом із міжнародними партнерами, а перші результати проекту сторони розраховують отримати вже цього року. Франція раніше офіційно заявляла про підтримку FREYJA та готовність сприяти промисловій кооперації українських та французьких компаній.

Таким чином, нова угода з Парижем стосується не лише посилення існуючої системи ППО України радарами та перехоплювачами, а й масштабнішого курсу на розвиток європейських та українських можливостей протиповітряної та протиракетної оборони.

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