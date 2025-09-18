Президент Франции и первая леди Брижит Макрон предоставят документы в рамках иска о клевете, которую они подали против правой инфлюэнсерши Кэндис Оуэнс после того, как она распространяла свое мнение о том, что Брижит Макрон родилась мужем. Об этом сообщил их адвокат в подкасте BBC.

Макрон докажет, что Брижит – женщина: как это собирается делать

Адвокаты Оуэнс ответили ходатайством об отклонении иска.

В интервью подкасту BBC "Слава под огнем" адвокат Макронов по этому делу Том Клер заявил, что госпожа Макрон считала эти заявления "невероятно расстраивающими" и что они "отвлекают" внимание президента Франции.

"Я не хочу утверждать, что это каким-то образом выбило его из равновесия. Но, как и всякий, кто объединяет карьеру и семейную жизнь, когда на вашу семью нападают, это истощает вас. И он не застрахован от этого, потому что он президент страны", – сказал он.

Клер сказал, что "экспертные свидетельства будут научного характера", и хотя на этом этапе он не раскрывает их точную суть, он сказал, что супруги готовы полностью продемонстрировать "как в целом, так и конкретно", что обвинения ошибочны.

"Невероятно досадно думать, что вам приходится самостоятельно подвергаться влиянию, чтобы оказать такое доказательство", – сказал он.

"Это процесс, которому он должен будет поддаться очень публично. Но она готова сделать это. Она твердо настроена сделать все необходимое, чтобы все поправить".

"Если эта неприятность и дискомфорт, которые она испытывает от такого раскрытия себя, является тем, что нужно, чтобы все исправить и остановить это, она на 100% готова взять на себя это бремя".

На вопрос, будут ли Макроны предоставлять фотографии беременной Брижит, которая воспитывает детей, Клер ответил, что такие фотографии существуют и будут представлены в суде, где существуют правила и стандарты.

Госпожа Оуэнс, бывшая комментатор консервативного американского издания Daily Wire, которая имеет миллионы подписчиков в социальных сетях, неоднократно пропагандировала свое мнение о том, что Брижит Макрон — мужчина.

В марте 2024 года она заявила, что готова поставить на карту всю свою профессиональную репутацию ради этого обвинения.

В августе Эммануэль Макрон объяснил французскому журналу Paris Match, почему они решили подать в суд.

"Это касается защиты моей чести! Потому что это чушь. Это человек, который прекрасно знал, что имеет ложную информацию, и делал это с целью нанесения ущерба, служа идеологии и имея установленные связи с ультраправыми лидерами".