Президент Франції та перша леді Бріжит Макрон нададуть документи в рамках позову про наклеп, який вони подали проти правої інфлюенсерки Кендіс Оуенс після того, як вона поширювала свою думку про те, що Бріжит Макрон народилася чоловіком. Про це повідомив їхній адвокат у подкасті BBC.

Макрон доведе, що Бріжит — жінка: як це збирається робити

Адвокати пані Оуенс відповіли клопотанням про відхилення позову.

В інтерв'ю подкасту BBC "Слава під вогнем" адвокат Макронів у цій справі Том Клер заявив, що пані Макрон вважала ці заяви "неймовірно засмучуючими" і що вони "відволікають" увагу президента Франції.

"Я не хочу стверджувати, що це якимось чином вибило його з рівноваги. Але, як і будь-хто, хто поєднує кар’єру та сімейне життя, коли на вашу родину нападають, це виснажує вас. І він не застрахований від цього, бо він президент країни", – сказав він.

Клер сказав, що "експертні свідчення будуть наукового характеру", і хоча на цьому етапі він не розкриває їхню точну суть, він сказав, що подружжя готове повністю продемонструвати "як загалом, так і конкретно", що звинувачення є хибними.

"Неймовірно прикро думати, що вам доводиться самостійно піддаватися впливу, щоб надати такий доказ", – сказав він.

"Це процес, якому вона повинна буде піддатися дуже публічно. Але вона готова це зробити. Вона твердо налаштована зробити все необхідне, щоб все виправити".

"Якщо ця неприємність і дискомфорт, які вона відчуває від такого розкриття себе, є тим, що потрібно, щоб все виправити і зупинити це, вона на 100% готова взяти на себе цей тягар".

На запитання, чи Макрони надаватимуть фотографії вагітної Бріжит, яка виховує дітей, пан Клер відповів, що такі фотографії існують і будуть представлені в суді, де існують правила та стандарти.

Пані Оуенс, колишня коментаторка консервативного американського видання Daily Wire, яка має мільйони підписників у соціальних мережах, неодноразово пропагувала свою думку про те, що Бріжит Макрон — чоловік.

У березні 2024 року вона заявила, що готова поставити на карту "всю свою професійну репутацію" заради цього звинувачення.

У серпні Еммануель Макрон пояснив французькому журналу Paris Match, чому вони вирішили подати до суду.

"Це стосується захисту моєї честі! Бо це нісенітниця. Це людина, яка чудово знала, що має неправдиву інформацію, і робила це з метою заподіяння шкоди, служачи ідеології та маючи встановлені зв’язки з ультраправими лідерами".