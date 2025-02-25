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Макрон готов идти ва-банк: в какой стране может разместить истребители с ядерным оружием

The Telegraph пишет о том, что Франция может разместить ядерные истребители в Германии, чтобы гарантировать большую защищенность Европы

сегодня, 11:10
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Кравцев Сергей

Франция готова использовать свои силы ядерного сдерживания, чтобы помочь защитить Европу. Истребители с ядерным оружием могут быть направлены в Германию. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "The Telegraph".

Макрон готов идти ва-банк: в какой стране может разместить истребители с ядерным оружием

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, вариант размещения французских ядерных истребителей в Германии начали рассматривать на фоне заявлений США о выводе своих войск с континента.

Французский чиновник заявил во время общения с журналистами, что развертывание истребителей станет сигналом для российского диктатора Владимира Путина. А также должно заставить премьера Великобритании Кира Стармера поступить аналогично Франции.

"Разместить несколько французских ядерных истребителей в Германии не составит труда и послужит сильным сигналом", — сказал источник.

СМИ уточняет, что США уже давно гарантируют безопасность Европы, имея в своем арсенале около 100 ядерных ракет, многие из которых размещены на американской военной базе в Германии.

Ядерные силы сдерживания Франции пока не зависят от НАТО, тогда как силы сдерживания Великобритании составляют ключевую часть оборонной стратегии альянса.                                                                        

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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/02/24/france-to-offer-nuclear-shield-for-europe/
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