Макрон хочет остановить все войны в мире: что предлагает президент Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своей инициативе о прекращении огня в основных конфликтах, которые продолжаются в мире, в том числе в войне в Украине, на время проведения Олимпийских игр и рассчитывает на помощь лидера Китая в этом вопросе. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Франции заявил в интервью RMC и BFMTV.

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

"Лидер Китая через несколько недель приедет в Париж. Я его попросил помочь. В 2022 году перед нами тоже стояла такая задача перед зимними Олимпийскими играми, которые принимал Китай... Поэтому это также может стать дипломатическим моментом для мира", – высказался Эммануэль Макрон.

Президент Франции отметил, что попытается приложить максимум усилий для "олимпийского перемирия", уточнив, что имеет в виду и войну между Израилем и ХАМАС, и войну России против Украины, и войну в Судане.

Лидер французов сказал, что хочет с этой целью задействовать многих партнеров.

Также президент рассказал, что Франция уверена в успешной церемонии открытия Олимпиады на реке Сена в июле, но у них есть запасные варианты на случай, если этого потребует ситуация с безопасностью.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к российскому диктатору Владимиру Путину, которому на выборах нарисовали рекордный результат, с просьбой о прекращении огня в Украине на время Олимпийских игр в Париже. В российском МИД заочно отвергли эту идею. О чем говорит сам факт обсуждения такого предложения? Насколько реалистично временное прекращение огня? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.