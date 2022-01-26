Макрон хочет позвонить Путину: о чем будут говорить

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется услышать от президента России заверения, что в планах Кремля нет намерений нападать на Украину. Именно для того, чтобы услышать разъяснения, что называется с первых уст, президент Франции и намерен провести в пятницу телефонный разговор со своим российским коллегой. Как передает портал "Комментарии", об этом Макрон сказал на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, пишет "Reuters".

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Эммануэль Макрон выразил надежду, что по итогам разговора с Путиным он получит разъяснения относительно скопления российских войск у украинской границы.

Также Макрон вместе с Шольцом подтвердили информацию о том, что ЕС совместно с США готов ввести жесткий пакет санкций против России, если Москва решится на открытое вторжение в Украину.

Заявление лидеров Франции и Германии прозвучали накануне встречи политических советников участников переговоров в Нормандском формате.

Тем временем в НАТО заявили, что они дают команду своим войскам перейти в состояние полной боевой готовности, в частности это касается тех сил, которые расположены в восточной Европе. В свою очередь в Москве заявили, что их не может не беспокоить та концентрация войск Альянса, которая сосредоточена в восточной Европе и теперь приведена в полную боевую готовность.

Читайте также на портале "Комментарии" – президент Хорватии заявил, что он не намерен поддерживать игру президента США Джо Байдена, а потому, в случае открытой войны между Россией и Украиной его страна займет нейтральную позицию, постарается максимально дистанцироваться от происходящего. Ни один хорватский солдат не будет в НАТО принимать участие в боевых действиях в Украине.





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