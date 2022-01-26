logo

BTC/USD

37216.93

ETH/USD

2453.87

LTC/USD

108.56

USD/UAH

28.95

EUR/UAH

32.65

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Макрон хочет позвонить Путину: о чем будут говорить
commentss НОВОСТИ Все новости

Макрон хочет позвонить Путину: о чем будут говорить

Макрон сказал, что надеется, что его телефонный разговор с Путиным в пятницу приведет к "требовательному диалогу и получению разъяснений"

сегодня, 08:00
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется услышать от президента России заверения, что в планах Кремля нет намерений нападать на Украину. Именно для того, чтобы услышать разъяснения, что называется с первых уст, президент Франции и намерен провести в пятницу телефонный разговор со своим российским коллегой. Как передает портал "Комментарии", об этом Макрон сказал на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, пишет "Reuters".

Макрон хочет позвонить Путину: о чем будут говорить

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Эммануэль Макрон выразил надежду, что по итогам разговора с Путиным он получит разъяснения относительно скопления российских войск у украинской границы.

Также Макрон вместе с Шольцом подтвердили информацию о том, что ЕС совместно с США готов ввести жесткий пакет санкций против России, если Москва решится на открытое вторжение в Украину.

Заявление лидеров Франции и Германии прозвучали накануне встречи политических советников участников переговоров в Нормандском формате. 

Тем временем в НАТО заявили, что они дают команду своим войскам перейти в состояние полной боевой готовности, в частности это касается тех сил, которые расположены в восточной Европе. В свою очередь в Москве заявили, что их не может не беспокоить та концентрация войск Альянса, которая сосредоточена в восточной Европе и теперь приведена в полную боевую готовность.

Читайте также на портале "Комментарии" – президент Хорватии заявил, что он не намерен поддерживать игру президента США Джо Байдена, а потому, в случае открытой войны между Россией и Украиной его страна займет нейтральную позицию, постарается максимально дистанцироваться от происходящего. Ни один хорватский солдат не будет в НАТО принимать участие в боевых действиях в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!