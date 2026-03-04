logo

Макрон на весь мир раскритиковал Трампа: какие действия США назвал незаконными

Макрон назвал удары США и Израиля по Ирану незаконными, в то же время возложив ответственность за обострение конфликта на Тегеран.

4 марта 2026, 12:40
Клименко Елена

Президент Франции Эммануэль Макрон резко отреагировал на удары США и Израиля по Ирану, которые произошли в минувшую субботу и привели к гибели верховного лидера страны Али Хаменеи. Макрон назвал эти действия незаконными и подчеркнул, что Париж не может одобрять их, сообщает Politico.

Фото: из открытых источников

Заявление французский лидер сделал во вторник вечером, выступая на национальном телевидении. Он выразил критику в адрес США и Израиля, однако при этом виновником обострения ситуации на Ближнем Востоке считал именно Иран. Таким образом, Макрон пытался определить позицию Франции: осуждение конкретных действий союзников не означает, что Франция поддерживает обострение конфликта, а ответственность за эскалацию лежит на Тегеране.

Политические эксперты отмечают, что столь резкая риторика может усложнить отношения Франции с Вашингтоном. Публичное осуждение действий США и Израиля говорит о готовности Парижа отстаивать собственную позицию даже в вопросах, где традиционно существуют союзнические обязательства.

Ранее страны Европы уже демонстрировали осторожность: Испания отказалась предоставлять свои военные базы для атак на Иран, хотя они используются совместно с американскими войсками, оставаясь под юрисдикцией Мадрида. Великобритания поначалу также отказалась от подобного использования своих баз, однако в воскресенье премьер-министр Кир Стармер сменил позицию, согласовав их применение в рамках "коллективной самообороны".

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 2 марта украинские Силы обороны провели масштабный удар по российскому флоту в порту Новороссийск, в результате которого были повреждены пять кораблей противника. Об этом сообщают телеграмм-канал "Досье шпиона" и мониторинговая группа "Крымский ветер".



