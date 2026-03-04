Макрон на весь світ розкритикував Трампа: які дії США назвав незаконними

Президент Франції Еммануель Макрон різко відреагував на удари США та Ізраїлю по Ірану, що сталися минулої суботи та призвели до загибелі верховного лідера країни Алі Хаменеї. Макрон назвав ці дії незаконними та підкреслив, що Париж не може їх схвалювати, повідомляє Politico.

Фото: з відкритих джерел

Заяву французький лідер зробив у вівторок увечері під час виступу на національному телебаченні. Він висловив критику на адресу США та Ізраїлю, однак при цьому винуватцем загострення ситуації на Близькому Сході вважав саме Іран. Таким чином, Макрон намагався окреслити позицію Франції: засудження конкретних дій союзників не означає, що Франція підтримує загострення конфлікту, а відповідальність за ескалацію лежить на Тегерані.

Політичні експерти відзначають, що така різка риторика може ускладнити відносини Франції з Вашингтоном. Публічне засудження дій США та Ізраїлю свідчить про готовність Парижа відстоювати власну позицію навіть у питаннях, де традиційно існують союзницькі зобов’язання.

Раніше країни Європи вже демонстрували обережність: Іспанія відмовилася надавати свої військові бази для атак на Іран, хоча вони використовуються спільно з американськими військами, залишаючись під юрисдикцією Мадрида. Великобританія спочатку також відмовилася від подібного використання своїх баз, проте в неділю премʼєр-міністр Кір Стармер змінив позицію, погодивши їхнє застосування у рамках "колективної самооборони".

