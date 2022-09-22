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Макрон назвал единственный вариант, как закончится война в Украине

Президент Франции до сих пор верит, что с Путиным можно договориться во время переговоров

сегодня, 12:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Война России против Украины закончится только за столом переговоров. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "BFM TV".

Макрон назвал единственный вариант, как закончится война в Украине

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Президент Франции подчеркнул, что очень важно, как можно быстрее Украине и России сесть за стол переговоров, прекратив боевые действия. 

"Все закончится только за столом переговоров", — заявил французский лидер, призвав к "миру путем переговоров" между двумя странами.

Важно отметить, что интерес российской стороны к переговорам значительно вырос после того, как украинская армия существенно продвинулась вперед, освобождая территории в Харьковской и Херсонской областях. В одном из недавних своих заявлений 16 сентября президент РФ Путин обвинил украинские власти в том, что они не хотят салиться за стол переговоров. При этом россияне, как и прежде хотят вести переговоры на своих условия и ни о каком выходе своих войск даже на позиции 23 февраля не хотят говорить.

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Также издание "Комментарии" сообщало – состоялся мощный обмен пленными между Киевом и Москвой. Украина освободила 215 пленных, среди которых герои с Азовстали. По словам президента Зеленского, стране-агрессора отдали 55 россиян, а также экс-главу ОПЗЖ, путинского кума Виктора Медведчука. Обмену содействовал турецкий лидер Реджеп Эрдоган. О чем говорит данный обмен? Почему состоялся именно сейчас? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://www.bfmtv.com/international/asie/russie/en-direct-mobilisation-partielle-en-russie-menace-nucleaire-nouvelles-condamnations-suivez-l-actualite-de-la-guerre-en-ukraine_LN-202209220155.html
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