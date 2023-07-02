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Макрон назвал главные причины масштабных протестов во Франции

Президент Франции обвинил видеоигры в масштабных протестах во Франции

сегодня, 13:50
Автор:
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Slava Kot
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Макрон назвал главные причины масштабных протестов во Франции

Президент Франции Эмануэль Макрон. Фото с открытых источников

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что видеоигры и социальные сети виновны в массовых протестах по всей стране после убийства 17-летнего француза. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.


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После начала массовых протестов Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС, чтобы присоединиться к кризисному заседанию кабинета министров Франции. На нем Макрон призвал родителей детей к большей ответственности и указал, что это не работа Франции – воспитывать их детей.

Макрон считает, что социальные сети сыграли значительную роль в протестах, ведь, по его словам, насилие организуется, прежде всего, в интернете. Президент Франции хочет, чтобы соцсети, в частности, Snapchat и TikTok, удаляли конфиденциальный контент. Кроме того, Макрон обвиняет видеоигры. По его мнению, некоторая молодежь копирует насильственные действия с видеоигр.

"Иногда у нас возникает ощущение, что некоторые из них играют в отравляющие их видеоигры", — сказал Макрон.

Напомним, что 27 июня был убит полицейским 17-летний француз алжирского происхождения Нахель Мерзук. Это произошло после остановки транспорта и обнаружения, что юноша не имеет прав. Власти арестовали полицейского по подозрению в умышленном убийстве.

Смерть молодого человека привела к массовым протестам по всей стране. За несколько первых ночей было повреждено более 500 домов, сгорели 2 тыс. автомобилей и возникли около 4 тыс. пожаров. Всего арестовали более 1000 французов, средний возраст которых около 17 лет, участвовавших в протестах.

Ранее портал "Комментарии" писал о трагическом случае во Франции: 71-летний пенсионер застрелил ребенка.

Также "Комментарии" сообщали, что Украина требует извинений от французского СМИ.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/2023/jun/30/france-riots-more-than-400-arrested-as-police-officer-accused-of-shooting-teen-apologises
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