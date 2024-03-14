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Макрон назвал страны, которым угрожает опасность в случае победы РФ

Президент Франции заявил, что Европа делает все возможное, чтобы Россия не победила

14 марта 2024, 23:37
Автор:
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Марьян Ощановский
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Если РФ победит в войне против Украины, доверие к Европе будет сведено к нулю, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Макрон назвал страны, которым угрожает опасность в случае победы РФ

Макрон назвал условия наступления длительного мира в Украине. Фото из открытых источников

"Вы думаете, что поляки, литовцы, эстонцы, латвийцы, румыны и болгары смогут хотя бы на секунду оставаться в покое? И я даже не говорю о Молдове, которая, следует признать, сегодня не является членом Европейского Союза, но какая в любую секунду сможет оказаться под угрозой", – заявил французский президент.

При этом Макрон заявил, что Европа делает все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию.

"Я скажу очень просто: не может быть длительного мира, если не будет суверенитета, если не будет возвращения к международно признанным границам Украины, включая Крым", – добавил глава Франции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Офис президента рассматривает возможность формирования технократического правительства во главе с Андреем Ермаком. На Банковой считают, что создание такого правительства поможет вывести Украину из политического кризиса, заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Выходом из нарастающего кризиса могло бы стать технократическое правительство национальной устойчивости, считает политолог. Однако, по его мнению, Банковая не собирается создавать такое технократическое правительство, а выбирает простые и ошибочные решения.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что пропагандистка Татьяна Монтян, после начала российского полномасштабного вторжения сбежавшая из Киева в Донецк, вдруг "прозрела" от плохой жизни в захваченном Россией городе. Монтян почему-то выражает свое негодование по неработающей почте в городе, хотя сама 10 лет боролась за то, чтобы Донецк "освободили от нормальной жизни".



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Источник: https://www.tf1info.fr/politique/en-direct-soutien-a-l-ukraine-suivez-l-interview-exclusif-d-emmanuel-macron-au-jt-de-20h-de-tf1-2289419.html
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