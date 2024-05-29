Макрон назвал заявление Сырского "досадным и несогласованным": что огорчило президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "досадным и несогласованным" заявление главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского о том, что он уже подписал документы, позволяющие французским инструкторам работать в украинских центрах военной подготовки. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "DW".

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Эммануэль Макрона огорченно заявил, "поскольку Украина уже исправила сказанное Сырским, нужды и дальше комментировать это заявление нет". Журналисты не приводят прямую цитату французского лидера, но отмечают, что он назвал заявление главкома ВСУ "досадным и несогласованным".

Напомним, 27 мая Александр Сырский заявил, что уже подписал документы, которые позволят первым инструкторам из Франции "вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом". Впоследствии Минобороны Франции сообщило, что отправка инструкторов для обучения ВСУ в Украине является одним из треков, по которому ведется работа с украинцами.

Украинское оборонное ведомство в тот же вечер опубликовало разъяснение: сейчас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по поводу отправки инструкторов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в сети вызвала активное обсуждение новость о том, что Франция отправит своих инструкторов в Украину для подготовки украинских военнослужащих. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже подписал соответствующие разрешительные документы. Об этом он сообщил в Facebook. Можно ли сказать, что вопрос о возможном вводе войск НАТО в Украину сдвинулся с мертвого места? Как это повлияет на ход войны? Почему это важно? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

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