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Макрон не отступает: какое решение Франция готовит для Украины на фоне усиления ударов РФ

Париж сохраняет планы по передаче Украине дополнительных систем противовоздушной обороны

8 сентября 2026, 07:14
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Кравцев Сергей

Франция сохраняет намерение передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны SAMP/T. Об этом заявил представитель администрации президента Эммануэля Макрона во время брифинга для журналистов, сообщает Bloomberg.

Макрон не отступает: какое решение Франция готовит для Украины на фоне усиления ударов РФ

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Позиция Парижа остается неизменной несмотря на сложную ситуацию на фронте и продолжающиеся российские воздушные атаки. Ранее Макрон заявлял о намерении предоставить Украине дополнительные ракеты-перехватчики в ответ на просьбы Киева усилить защиту от ударов с воздуха. Вероятно, речь шла именно о боеприпасах для комплексов SAMP/T.

Как отмечает Bloomberg, тема поставок обсуждается на фоне активизации европейских усилий по укреплению украинской ПВО. В июле французское правительство сообщало о планах развернуть в Украине две системы SAMP/T. Их впоследствии планируют вернуть Франции после появления модернизированной версии комплексов с 2027 года.

Одновременно Париж и Рим договорились ускорить производство и поставки ракет Aster 30, используемых SAMP/T. Стороны также предоставили Украине лицензию на производство этих ракет непосредственно на ее территории.

Военное сотрудничество Франции и Украины выходит и за рамки противовоздушной обороны. Ранее Париж и Киев достигли предварительной договоренности о закупке 16 истребителей Rafale. Ожидается, что первые самолеты должны быть введены в эксплуатацию в перспективе.

Поставки вооружений рассматриваются европейскими странами не только как способ усилить оборону Украины, но и как инструмент для повышения ее переговорных позиций. На этом фоне европейские союзники продолжают искать возможности одновременно укреплять украинскую армию и готовиться к возможному дипломатическому треку.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-07/france-says-plans-to-send-air-defense-systems-to-kyiv-on-track?taid=6a9edc016f262700017bb64f&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter
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