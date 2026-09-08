Макрон не отступает: какое решение Франция готовит для Украины на фоне усиления ударов РФ

Франция сохраняет намерение передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны SAMP/T. Об этом заявил представитель администрации президента Эммануэля Макрона во время брифинга для журналистов, сообщает Bloomberg.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Позиция Парижа остается неизменной несмотря на сложную ситуацию на фронте и продолжающиеся российские воздушные атаки. Ранее Макрон заявлял о намерении предоставить Украине дополнительные ракеты-перехватчики в ответ на просьбы Киева усилить защиту от ударов с воздуха. Вероятно, речь шла именно о боеприпасах для комплексов SAMP/T.

Как отмечает Bloomberg, тема поставок обсуждается на фоне активизации европейских усилий по укреплению украинской ПВО. В июле французское правительство сообщало о планах развернуть в Украине две системы SAMP/T. Их впоследствии планируют вернуть Франции после появления модернизированной версии комплексов с 2027 года.

Одновременно Париж и Рим договорились ускорить производство и поставки ракет Aster 30, используемых SAMP/T. Стороны также предоставили Украине лицензию на производство этих ракет непосредственно на ее территории.

Военное сотрудничество Франции и Украины выходит и за рамки противовоздушной обороны. Ранее Париж и Киев достигли предварительной договоренности о закупке 16 истребителей Rafale. Ожидается, что первые самолеты должны быть введены в эксплуатацию в перспективе.

Поставки вооружений рассматриваются европейскими странами не только как способ усилить оборону Украины, но и как инструмент для повышения ее переговорных позиций. На этом фоне европейские союзники продолжают искать возможности одновременно укреплять украинскую армию и готовиться к возможному дипломатическому треку.

Читайте также на портале "Комментарии" — мира не будет: что на самом деле обсуждали Уиткофф и Кушнер в Киеве и Москве.



