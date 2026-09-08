logo_ukra

BTC/USD

78683

ETH/USD

2478.75

USD/UAH

44.47

EUR/UAH

51.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Франція Макрон не відступає: яке рішення Франція готує для України на фоні посилення ударів РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Макрон не відступає: яке рішення Франція готує для України на фоні посилення ударів РФ

Париж зберігає плани щодо передачі Україні додаткових систем протиповітряної оборони

8 вересня 2026, 07:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Франція має намір передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони SAMP/T. Про це заявив представник адміністрації президента Еммануеля Макрона під час брифінгу для журналістів, повідомляє Bloomberg.

Макрон не відступає: яке рішення Франція готує для України на фоні посилення ударів РФ

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Позиція Парижа залишається незмінною незважаючи на складну ситуацію на фронті і російські повітряні атаки. Раніше Макрон заявляв про намір надати Україні додаткові ракети-перехоплювачі у відповідь на прохання Києва посилити захист від ударів із повітря. Ймовірно, йшлося саме про боєприпаси для комплексів SAMP/T.

Як зазначає Bloomberg, тема постачання обговорюється на тлі активізації європейських зусиль щодо зміцнення української ППО. У липні французький уряд повідомляв про плани розгорнути в Україні дві системи SAMP/T. Їх згодом планують повернути до Франції після появи модернізованої версії комплексів з 2027 року.

Одночасно Париж і Рим домовилися прискорити виробництво та постачання ракет Aster 30, використовуваних SAMP/T. Сторони надали Україні ліцензію на виробництво цих ракет безпосередньо на її території.

Військове співробітництво Франції та України виходить і за межі протиповітряної оборони. Раніше Париж та Київ досягли попередньої домовленості про закупівлю 16 винищувачів Rafale. Очікується, що перші літаки мають бути введені в експлуатацію у перспективі.

Постачання озброєнь розглядаються європейськими країнами не лише як спосіб посилити оборону України, а й як інструмент для підвищення її переговорних позицій. На цьому тлі європейські союзники продовжують шукати можливості одночасно зміцнювати українську армію та готуватись до можливого дипломатичного треку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — миру не буде: що насправді обговорювали Віткофф та Кушнер у Києві та Москві.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-07/france-says-plans-to-send-air-defense-systems-to-kyiv-on-track?taid=6a9edc016f262700017bb64f&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter
Теги:

Новини

Всі новини