Макрон не відступає: яке рішення Франція готує для України на фоні посилення ударів РФ

Франція має намір передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони SAMP/T. Про це заявив представник адміністрації президента Еммануеля Макрона під час брифінгу для журналістів, повідомляє Bloomberg.

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Позиція Парижа залишається незмінною незважаючи на складну ситуацію на фронті і російські повітряні атаки. Раніше Макрон заявляв про намір надати Україні додаткові ракети-перехоплювачі у відповідь на прохання Києва посилити захист від ударів із повітря. Ймовірно, йшлося саме про боєприпаси для комплексів SAMP/T.

Як зазначає Bloomberg, тема постачання обговорюється на тлі активізації європейських зусиль щодо зміцнення української ППО. У липні французький уряд повідомляв про плани розгорнути в Україні дві системи SAMP/T. Їх згодом планують повернути до Франції після появи модернізованої версії комплексів з 2027 року.

Одночасно Париж і Рим домовилися прискорити виробництво та постачання ракет Aster 30, використовуваних SAMP/T. Сторони надали Україні ліцензію на виробництво цих ракет безпосередньо на її території.

Військове співробітництво Франції та України виходить і за межі протиповітряної оборони. Раніше Париж та Київ досягли попередньої домовленості про закупівлю 16 винищувачів Rafale. Очікується, що перші літаки мають бути введені в експлуатацію у перспективі.

Постачання озброєнь розглядаються європейськими країнами не лише як спосіб посилити оборону України, а й як інструмент для підвищення її переговорних позицій. На цьому тлі європейські союзники продовжують шукати можливості одночасно зміцнювати українську армію та готуватись до можливого дипломатичного треку.

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