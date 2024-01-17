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Макрон обещает передать оружие, которое просила Украина и приехать в Киев

Макрон уверяет, что Париж усилит поддержку Киева

сегодня, 07:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, о поставке около 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и "несколько сотен бомб", а также о визите в Украину, чтобы завершить работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Макрон обещает передать оружие, которое просила Украина и приехать в Киев

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Визит Макрона в Киев состоится в то время, когда политические споры в Соединенных Штатах и Европейском Союзе задерживают два больших пакета помощи для Украины.

Франция работает над завершением двустороннего соглашения о гарантиях безопасности с Украиной, чтобы помочь укрепить ее финансы и оборону от России с целью удержать Москву от будущей агрессии.

Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие недели будет поставлено около 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и "несколько сотен бомб".

"После этих поставок я сам поеду в Украину в феврале и завершу работу над этими текстами", – высказался французский лидер.

Президент также отметил, что европейцам необходимо убедиться в том, что Украина сможет и дальше защищать себя от России.

Эммануэль Макрон сказал, что нельзя позволить России победить Украину, иначе безопасность Европы окажется под угрозой.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США продолжаются проволочки с принятием закона о многомиллиардной помощи Украине, который республиканцы увязали с ужесточением миграционного законодательства. При этом результаты соцопроса CBS News/YouGov показали, что для американцев в приоритете вопросы инфляции, границы с Мексикой и эмиграции. А войну в Украине назвали важнейшей проблемой только 2% опрошенных. О чем говорит происходящее в США? Как ситуация может развиваться дальше? Как это может отразиться на российско-украинской войне и глобальной безопасности? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/frances-macron-travel-ukraine-february-finalise-bilateral-security-deal-2024-01-16/
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