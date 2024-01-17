Макрон обещает передать оружие, которое просила Украина и приехать в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, о поставке около 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и "несколько сотен бомб", а также о визите в Украину, чтобы завершить работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Визит Макрона в Киев состоится в то время, когда политические споры в Соединенных Штатах и Европейском Союзе задерживают два больших пакета помощи для Украины.

Франция работает над завершением двустороннего соглашения о гарантиях безопасности с Украиной, чтобы помочь укрепить ее финансы и оборону от России с целью удержать Москву от будущей агрессии.

Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие недели будет поставлено около 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и "несколько сотен бомб".

"После этих поставок я сам поеду в Украину в феврале и завершу работу над этими текстами", – высказался французский лидер.

Президент также отметил, что европейцам необходимо убедиться в том, что Украина сможет и дальше защищать себя от России.

Эммануэль Макрон сказал, что нельзя позволить России победить Украину, иначе безопасность Европы окажется под угрозой.

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