Блокирование помощи Украине: кто и с чем просчитался в США и не только

В США продолжаются проволочки с принятием закона о многомиллиардной помощи Украине, который республиканцы увязали с ужесточением миграционного законодательства. При этом результаты соцопроса CBS News/YouGov показали, что для американцев в приоритете вопросы инфляции, границы с Мексикой и эмиграции. А войну в Украине назвали важнейшей проблемой только 2% опрошенных. О чем говорит происходящее в США? Как ситуация может развиваться дальше? Как это может отразиться на российско-украинской войне и глобальной безопасности? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Украинская помощь стала заложником политической игры в Конгрессе

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак акцентирует, что западная помощь – фундаментальный фактор устойчивости и успешности обороны и стратегии отвоевания оккупированных земель для Украины. Но вместе с тем, отмечает он, это еще и базовый козырь западных стран, способный корректировать украинские планы.

"Порционное предоставление, неполная номенклатура, устарелость и нефункциональность некоторых видов вооружений не позволяют Украине ставить вопросы успеха и победы на системном и стратегическом уровне. Оставляя возможность для Запада в любой момент не допустить чувствительного поражения Кремля из-за боязни ядерной эскалации. Хотя Украина в последние месяцы перешла почти все мыслимые "красные линии" РФ, требующие от Путина нервной радикализации, все равно западные страны остаются в плену геополитических страхов и действуют достаточно осторожно", – поясняет эксперт.

По его словам, вопросы постоянного формата военной помощи способны решить двусторонние договоры безопасности. И первый такой договор с Великобританией фактически позволяет нормировать военную кооперацию и сделать ее константой, считает Олег Постернак. Особенно это важно в условиях, когда провисает помощь США из-за аппаратно-политических войн между республиканцами и демократами.

"Корни того факта, что украинская помощь стала заложником политической игры в Конгрессе – на совести демократов и Байдена, которые поставили ее на свой "партийный флаг" в качестве электоральной ставки и доказательства успешной внешней политики. А для республиканцев такой темой является миграционная реформа, приобретающая большую приверженность среди американцев, – отмечает политтехнолог. – Однако, думаю, Белый дом ведет большую политическую игру по поводу украинской помощи не только с республиканцами. Это видимый фронт. А есть, похоже, невидимым: длительная затяжка используется администрацией Байдена в качестве опосредованного давления на украинское руководство. Байдену нужно это промедление по Украине для подталкивания Зеленского к определенным шагам".

Эксперт не исключает, что это могут как политические шаги внутри страны – так и стратегические позиций по поводу перспектив мирных переговоров Украины и РФ.

"Возможно, поэтому интенсифицировались разговоры относительно Глобального саммита мира в Швейцарии и необходимости обязательного приглашения РФ в этот формат", – заключает Олег Постернак.

В США фактически нет мощных украинских лоббистов

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает так:

"Безусловно, учитывая, что 2024-й – год выборов в США, ставка там делается именно на внутренние вопросы, которые волнуют население. И на этом будут строить свои кампании две основные политические партии-оппоненты (Демократическая и Республиканская). И в этом смысле республиканцы уже длительный период раскручивают меседж, что нужно сперва решать внутренние проблемы, а потом заниматься внешними. Они еще в прошлом году запустили ряд опросов в стиле "не считаете ли вы, что Украина получает слишком много помощи от США?". Большинство республиканцев считает, что – многовато... Был ряд соответствующего рода статей и так далее".

Это, поясняет эксперт, определенный набор инструментов, которые позволили республиканцам снизить заинтересованность части американского общества в поддержке нашей страны. Выбивая из рук Байдена карту важности внешнеполитической поддержки демократий, которые противостоят автократиям.

"Проблема не только в том, что в США усилилась внутрипартийная борьба на фоне выборов, что снизило внимание к российско-украинской войне. И не только в том, что американцев куда больше интересуют внутренние вопросы (те же инфляция и миграция). Последнее вполне понятно, так фактически в любой стране. Беда в том, что действия нашей власти в какой-то мере помогли республиканцам сделать кейс помощи Украине в какой-то мере ахиллесовой пятой для Байдена в его предвыборной кампании", – считает Виталий Бала.

Понятно, что продолжает он, что было много манипуляций. И средства, выделяемые Украине со стороны США не так огромны, как это пытаются продемонстрировать республиканцы. Но, подчеркивает эксперт, сама украинская власть им помогла.

"Во-первых, когда завысила ожидания от контрнаступления ВСУ в 2023 году. Как следствие – мы сами дали оппонентам возможность заявлять, что у Украины недостаточно сил, чтоб победить. Соответственно – надо останавливать войну и хоть как-то договариваться. Мол, зачем Западу тратить деньги, а украинцам – терять жизни? Такой упрощенный, но вполне понятный для немалой части американского общества (и не только американского) тезис, – поясняет эксперт. – Во-вторых, вопрос украинской коррупции муссировался и муссируется в западных СМИ, в том числе в США. Особенно в ракурсе миллиардов, которые идут напрямую в бюджет Украины (а не в виде военной или гуманитарной помощи). И некоторые сенаторы открыто говорят, что не хотят выделять те же 11,8 млрд долларов (часть из запланированных 61,4 млрд законопроектом Белого дома по поддержке Украины в 2024-м году) для бюджета нашей страны. Потому что опасаются, что часть из них будет использована не по назначению. Такие заявления транслируют медиа. Их слышат обычные американцы. И делают соответствующие выводы".

В этом контексте, с сожалением констатирует Виталий Бала, в США фактически нет украинской пропаганды, мощных украинских лоббистов. В отличие от российских – и пропаганды, и лоббистов (не явных, но продвигающих пророссийские тезисы). И несмотря на попытки Администрации Байдена проводить линию на поддержки нашей страны, она снижается.

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