Макрон обратился с призывом к новому президенту Ирана: что заявил о войне в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 29 июля, провел телефонный разговор с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом и призвал не поддерживать российскую войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в Елисейском дворце, пишет агентство AFP.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

В разговоре с Пезешкианом лидер Франции призвал того не поддерживать "захватническую войну" России против Украины.

Французский лидер также сказал иранскому президенту о необходимости "сделать все, чтобы избежать военной эскалации" между Израилем и Ливаном после ракетного удара по Голанским высотам, и призвал Иран "прекратить поддержку дестабилизирующих субъектов" на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, Иран с 2022 года предоставляет России боевые беспилотники "Шахед", которые используются для ударов по украинской гражданской инфраструктуре. По данным западной разведки, Тегеран также может передать Москве баллистические ракеты – как это уже сделала Северная Корея.

Новый иранский президент Масуд Пезешкиан, который считается представителем условного "реформистского" крыла, вступил в должность 28 июля. Его предшественник Эбрагим Раиси погиб в аварии вертолета в мае.

Личность президента в иранской политической системе не является определяющей. Полнота власти находится в руках верховного духовного лидера (аятоллы).

Читайте также на портале "Комментарии" — новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что стремится к миру между Украиной и Россией. Однако подчеркнул, что Москва является ценным союзником для Ирана.

Масуд Пезешкиан опубликовал статью "Мое послание новому миру" в колонке издания Tehran Times, где объяснил свою позицию по поводу войны в Украине. По словам Пезешкиана, Иран готов поддерживать мирные инициативы для завершения войны в Украине и одновременно сотрудничать с Россией.

"Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, и моя администрация будет оставаться преданной расширению и укреплению нашего сотрудничества. Мы стремимся к миру для народов России и Украины, и мое правительство будет готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели", — написал Пезешкиан.



