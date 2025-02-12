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Макрон обрушился с критикой на идеи Трампа: о чем идет речь

Президент Франции раскритиковал радикальные идеи Трампа по сектору Газы

сегодня, 10:10
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Кравцев Сергей

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил несогласие с идеей президента США Дональда Трампа взять под контроль сектор Газы и отселить оттуда местное население. Как передает портал "Комментарии", об этом французский президент заявил в интервью "CNN".

Макрон обрушился с критикой на идеи Трампа: о чем идет речь

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Реагируя на идеи Дональда Трампа по сектору Газы, Эммануэль Макрон раскритиковал их и подчеркнул, что процесс урегулирования в регионе должен быть "не операцией по покупке недвижимости, а политической операцией" и учитывать стремление палестинцев иметь свое государство.

"Газа – это не какая-то пустая территория, это земля, где живут и хотят жить два миллиона человек. Мы не можем сказать этим двум миллионам: "Знаете, вы должны уехать", – отметил Макрон.

Он также призвал уважать Египет и Иордан, куда Трамп предложил переселить палестинцев из Газы.

"Сейчас правильное реагирование – это спасать гражданское население... Сейчас действует перемирие, его нужно сохранить. Следует возобновить гуманитарную деятельность и спасти как можно больше людей", – добавил Макрон.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что он не спешит реализовывать свой план взятия под контроль и восстановления Газы с одновременным переселением палестинцев в другие страны. Как передает портал "Комментарии", об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, информирует "Times of Israel".

Как известно, после того, как Трамп неоднократно озвучивал идею о том, что Египет и Иордания могут принять часть беженцев из Газы, пока сектор восстанавливается, – идею, которую Каир и Амман отвергли, – в начале недели он предположил, что "США возьмут под свой контроль сектор Газы", а жителей анклава следует переселить в другие страны. 

"Мы не спешим с этим", – сказал Трамп 7 февраля.




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