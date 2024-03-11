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Макрон отложил визит в Украину: СМИ узнали причину

По информации Reuters, Макрон отложил визит в Украину из-за ракетного удара по Одессе

сегодня, 15:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Франции Эммануэль Макрон должен был посетить Украину в начале марта, однако визит отложили после того, как российская ракета ударила по портовой инфраструктуре Одессы, когда в тот момент всего в сотне метров от места атаки находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис. Теперь же Елисейский дворец подтвердил, что президент Франции действительно намерен посетить Киев в ближайшие недели. По понятным причинам точную дату никто не разглашает. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters, со ссылкой на неназванных собеседников в Елисейском дворце и среди дипломатов.

Макрон отложил визит в Украину: СМИ узнали причину

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Сначала Эммануэль Макрон планировал посетить Украину в феврале для подписания соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Однако Зеленский 16 февраля приехал в Париж, чтобы заключить соглашение о безопасности между Украиной и Францией.

Затем, как отметил один из собеседников, визит Макрона был запланирован на начало марта, но его снова отложили после того, как в Одессе российская ракета попала в инфраструктуру порта в нескольких сотнях метров от президента Украины и премьер-министра Греции. По информации собеседника, Эммануэль Макрон также планировал посетить Одессу.

"Главы двух государств договорились оставаться в тесном контакте, в частности о визите Макрона в Украину, который должен состояться в ближайшие недели", – сообщили в резиденции французского президента после состоявшегося 10 марта телефонного разговора двух лидеров.

Два собеседника среди дипломатов сообщили Reuters, что президент Франции также рассматривает возможность, чтобы главы других западных государств присоединились к Макрону и таким образом продемонстрировать единство между союзниками и солидарность с Украиной.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/frances-macron-postpones-trip-ukraine-2024-03-10/
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