Макрон отреагировал на идею Трампа о посредничестве Путина между Израилем и Ираном

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Кравцев Сергей
Президент Франции Эммануэль Макрон отверг идею президента США Дональда Трампа об участии военного преступника, российского диктатора Владимира Путина в посреднических усилиях между Израилем и Ираном. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times of Israel".
Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
Французский лидер отметил, что России "не хватает авторитета" для таких посреднических усилий.
Ранее Дональд Трамп заявил, что "был бы открыт" к участию военного преступника, правителя РФ Владимира Путина в посреднических усилиях между Израилем и Ираном.
14 июня Путин и Трамп провели телефонный разговор, который касался преимущественно эскалации между Ираном и Израилем, также речь шла о войне в Украине.
Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение для окончания боевых действий. По словам Трампа, обе страны заключат договор так же, как это сделали другие страны, которых президент США якобы заставил к миру. В свой список Трамп добавил Сербию и Косово, Индию и Пакистан, а также Египет и Эфиопию.
Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение с призывом окончить войну между Ираном и Израилем.
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