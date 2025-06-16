Макрон отреагировал на идею Трампа о посредничестве Путина между Израилем и Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон отверг идею президента США Дональда Трампа об участии военного преступника, российского диктатора Владимира Путина в посреднических усилиях между Израилем и Ираном. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times of Israel".

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

"Я не верю, что Россия, которая сейчас участвует в конфликте высокой интенсивности (войне против Украины – ред.) и решила не уважать Устав ООН в течение нескольких лет, может быть посредником", – сказал Макрон во время визита в Гренландию.

Французский лидер отметил, что России "не хватает авторитета" для таких посреднических усилий.

Ранее Дональд Трамп заявил, что "был бы открыт" к участию военного преступника, правителя РФ Владимира Путина в посреднических усилиях между Израилем и Ираном.

14 июня Путин и Трамп провели телефонный разговор, который касался преимущественно эскалации между Ираном и Израилем, также речь шла о войне в Украине.

Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение для окончания боевых действий. По словам Трампа, обе страны заключат договор так же, как это сделали другие страны, которых президент США якобы заставил к миру. В свой список Трамп добавил Сербию и Косово, Индию и Пакистан, а также Египет и Эфиопию.

Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение с призывом окончить войну между Ираном и Израилем.

"Иран и Израиль должны заключить соглашение, и они его заключат, так же, как я заставил Индию и Пакистан заключить, в этом случае используя ТОРГОВЛЮ с Соединенными Штатами, чтобы привнести ум, сплоченность и здравый смысл в переговоры с двумя замечательными лидерами, которые смогли быстро принять решение и ОСТАНОВИТСЯ!", — пишет Трамп, используя некоторые слова с прописными буквами.



