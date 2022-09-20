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Макрон отреагировал на новые планы РФ по "референдуму", но намерен поговорить с Путиным

Макрон анонсировал новый телефонный разговор с Путиным

сегодня, 21:48
Автор:

Лиля Воробьева
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Эммануэль Макрон отреагировал на планы РФ относительно "референдумов". Президент Франции заявил, что это — цинизм и имитация демократии. Но лидер Франции не собирается прекращать диалог с Путиным. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на TF1 .

Макрон отреагировал на новые планы РФ по "референдуму", но намерен поговорить с Путиным

Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)

"Если бы это не было трагедией, мы могли бы над этим посмеяться. Россия объявила войну, вторглась в этот регион, бомбила его, убивала людей, распугивала других людей и теперь в этом же регионе объясняет, что собирается организовать "референдум". Это цинизм, и потому очевидно, что это не будет признано на международном уровне и не будет иметь никаких юридических последствий", — сказал президент Франции.

Эммануэль Макрон считает, что таким образом РФ пытается легитимизировать псевдореферендумы, порадуя демократию. Кроме того, президент Франции заявил, что все-таки продолжит диалог с Путиным и анонсировал новую телефонную беседу с главой Кремля.

"Планируется, что через несколько дней я поговорю с президентом Путиным, в частности, об атомной энергетике", — сообщил Макрон.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, зачем России срочно понадобились "референдумы" в Украине. Так называемые "Общественные палаты" квазиобразований "ДНР" и "ЛНР" обратились к предводителям псевдореспублик – Пушилину и Пасечнику – с просьбой немедленно провести "референдум" о вхождении в состав РФ. В аналогичном ключе высказалась "власть" временно оккупированной территории Херсонской области. Политический эксперт Светлана Кушнир отмечает, что ни Украина, ни мир эти псевдореферендумы не признают. Как не признали крымский "референдум" и забавные действия аналогичного плана в Донецкой и Луганской областях в 2014 году.



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Источник: https://www.tf1info.fr/international/en-direct-guerre-en-ukraine-russie-contre-offensive-ukrainienne-centrale-nucleaire-bombardee-zelensky-accuse-l-armee-russe-de-poutine-de-mettre-en-danger-le-monde-entier-les-informations-du-mardi-20-septembre-2022-2232
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