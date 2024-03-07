Макрон ответил, есть ли у Франции красные линии в поддержке Украины

У французской поддержки Украины нет ни пределов, ни красных линий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает "La Depeche".

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Эммануэль Макрон объяснил лидерам партий, что "нет никаких пределов" и "никаких красных линий" для поддержки Францией Украины, находящейся в состоянии войны с Россией.

Стоит отметить, в последнее время французский лидер делает много громких заявлений о поддержке Западом Украины, призывая партнеров активнее поддерживать украинский народ в его борьбе с российским агрессором.

Так по информации издания "Bloomberg", Эммануэль Макрон на этой неделе готовится сделать важное заявление об обещании поддержать предложение Чехии о поставках сотен тысяч артиллерийских снарядов из стран за пределами Европейского Союза для Украины. Хотя еще не так давно Париж выступал против того, чтобы поддержать такое решение.

Издание отмечает, что инициатива Франции найдет поддержку среди других лидеров Евросоюза, таких, как Германия, Нидерланды и Дания. СМИ сообщает, что Макрон обсудит это предложение с премьер-министром Чехии Петром Фиалой во время поездки в Прагу, которая состоится сегодня. Ожидается, что отдельная дискуссия министров обороны и иностранных дел ЕС по согласованию деталей состоится на этой неделе.

Читайте также на портале "Комментарии" — Эммануэль Макрон, всколыхнувший всех своим заявлением о возможной отправке военнослужащих стран НАТО в Украину, собирает по этому поводу лидеров парламентских партий своей страны. По данным издания Le Figaro, Елисейский дворец разослал соответствующее приглашение лидерам партий на 7 марта. Тем временем всё чаще в Альянсе озвучивают мнение, что избежать войны с Россией не удастся, если дать той победить в Украине. Об этом говорят и европейцы, и тот же глава Пентагона Ллойд Остин. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" подобную риторику и вероятность ее воплощения в жизнь.



