Макрон включился на полную: Франция готовит важное заявление о закупке боеприпасов для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе готовится сделать важное заявление об обещании поддержать предложение Чехии о поставках сотен тысяч артиллерийских снарядов из стран за пределами Европейского Союза для Украины. Хотя еще не так давно Париж выступал против того, чтобы поддержать такое решение. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg", со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Издание отмечает, что инициатива Франции найдет поддержку среди других лидеров Евросоюза, таких, как Германия, Нидерланды и Дания.

СМИ сообщает, что Макрон обсудит это предложение с премьер-министром Чехии Петром Фиалой во время поездки в Прагу, которая состоится сегодня. Ожидается, что отдельная дискуссия министров обороны и иностранных дел ЕС по согласованию деталей состоится на этой неделе.

"Bloomberg" обращает внимание, что европейские партнеры пытаются выполнить обязательства по поставкам Киеву вооружения, особенно в такой напряженный момент войны. ЕС не выполнил обязательство предоставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов до этого месяца именно тогда, когда страна сталкивается с критической нехваткой.

Президент Франции Макрон выступал за наращивание производства в ЕС, а не закупок за пределами блока, но не выполнил своего обещания два года назад превратить Францию в "военную экономику". До конца года страна планирует производить до 5000 снарядов в месяц, по сравнению с 3000 сейчас.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Эммануэль Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".



